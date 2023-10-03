Приключенческий хоррор Beyond the Darkness, вдохновлённый Little Nightmares и LIMBO, выйдет в 4-м квартале 2023 года ©

Российские инди-разработчики My Little Studio сообщили, что приключенческий хоррор Beyond the Darkness выйдет в четвертом квартале 2023 года.

Beyond The Darkness — это приключенческий хоррор, в котором игроку предстоит помочь маленькой девочке Милли преодолеть кошмары и найти своих родителей в мире ее самых ярких воспоминаний. Главная особенность игры — легкая механика, которая может прогрессировать с каждым уровнем. Милли необходимо сохранить свет в лампе, чтобы выжить в мире, наполненном тьмой и монстрами.

Игра была вдохновлена такими известными играми, как Little Nightmares и LIMBO.