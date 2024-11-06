Релиз точно в срок - разработчик Beyond The Darkness подтвердил дату релиза

Независимая команда My Little Studio анонсировала дату выхода своего нового проекта Beyond The Darkness — атмосферного платформера с элементами хоррора. Уже 14 ноября игроки смогут отправиться в тревожный мир воспоминаний вместе с девочкой Милли, которая пытается найти своих родителей и брата.
Сюжет погружает в историю, где родной дом Милли превращается в мрачное место, полное чудовищ и тайн. Игрокам предстоит провести её через этот кошмар, защищаясь лишь слабым светом старой лампы. Задача — не дать погаснуть свету, решать загадки и осваивать новые игровые механики, чтобы помочь Милли выжить в этом мире тьмы, монстров и страха.
- Надежда на свет
Милли освещает свой путь сквозь ночные кошмары с помощью света, который служит ей единственной защитой. В процессе путешествия она научится использовать новые способы взаимодействия, чтобы обойти врагов, открывать запертые двери и даже заряжать светом силуэты, стремящиеся помочь ей.
- Твари из тьмы
На пути Милли встретится множество врагов, и каждый потребует индивидуального подхода. Некоторых можно победить светом лампы, но некоторые чудовища настолько опасны, что прямой контакт с ними невозможен.
- Раскрытие тайн
Внимательно исследуя окружение и взаимодействуя с объектами, игроки помогут Милли узнать больше о её прошлом и разобраться в происходящем.
У Beyond The Darkness есть бесплатная демоверсия которая, по словам разработчиков, была опробована уже 13 000 игроков.