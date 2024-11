Релиз точно в срок - разработчик Beyond The Darkness подтвердил дату релиза

Независимая команда My Little Studio анонсировала дату выхода своего нового проекта Beyond The Darkness — атмосферного платформера с элементами хоррора. Уже 14 ноября игроки смогут отправиться в тревожный мир воспоминаний вместе с девочкой Милли, которая пытается найти своих родителей и брата.

Сюжет погружает в историю, где родной дом Милли превращается в мрачное место, полное чудовищ и тайн. Игрокам предстоит провести её через этот кошмар, защищаясь лишь слабым светом старой лампы. Задача — не дать погаснуть свету, решать загадки и осваивать новые игровые механики, чтобы помочь Милли выжить в этом мире тьмы, монстров и страха.

Спойлер