Beyond the Ice Palace 2 выходит после долгого ожидания на PS4, PS5, Xbox Serie, Nintendo Switch и ПК в Steam, GOG и EGS

Разработанная Storybird Studio и совместно изданная PQube и PixelHeart, Beyond the Ice Palace 2- долгожданное продолжение культовой платформерной классики 1988 года - современная возрожденная легендарная экшен-платформерная игра предлагает стремительные бои, сложное прохождение и скрытые секреты, все это в ошеломляющем готическом мире с пиксельной графикой.

После беспрецедентного 37-летнего ожидания, история игр вошла в историю с выходом Beyond The Ice Palace 2, побившим рекорды самого длинного разрыва между оригинальной игрой и ее продолжением. Когда первая Beyond The Ice Palace захватила игроков на таких платформах, как Amiga, Commodore 64 и ZX Spectrum в 1988 году, мало кто мог себе представить, что фанаты будут ждать почти четыре десятилетия продолжения любимого фэнтезийного платформера.

Сиквел чтит свои корни в пиксельной графике, одновременно представляя современную игровую механику, которая понравится как ностальгирующим поклонникам оригинала, так и новому поколению игроков.

«Мы хотели создать что-то, что уважало бы культовый статус оригинала, перенося при этом опыт в 2025 год», — говорит команда разработчиков. «Этот релиз — не просто сиквел, это кульминация игрового наследия, которое охватывает несколько поколений игроков и технологий».

«Проклятый король» восстает из бездны, владея цепями, которые когда-то сковывали его, а теперь превратились в мощное оружие. Действие Beyond the Ice Palace 2 происходит в темном фэнтезийном королевстве, полном секретов. Игрокам предстоит исследовать скрытые помещения, побеждать колоссальных демонов и находить мощные улучшения в неустанном стремлении к мести и искуплению.

Независимо от того, играете ли вы на ПК или в цифровом формате на консолях, на этой неделе игроки на всех платформах смогут стать свидетелями легендарного возвращения Проклятого Короля к прежней форме.

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Верните себе трон как Проклятый Король : отправляйтесь в путешествие мести, охотясь за священными осколками стрел, чтобы раскрыть свою полную силу.

: отправляйтесь в путешествие мести, охотясь за священными осколками стрел, чтобы раскрыть свою полную силу. Динамичные бои и исследования : овладейте цепями, которые когда-то сковывали вас, превратив их в оружие разрушения и инструмент перемещения.

: овладейте цепями, которые когда-то сковывали вас, превратив их в оружие разрушения и инструмент перемещения. Секреты павшего королевства : найдите скрытые комнаты, откройте для себя мощные улучшения и верните утраченные сокровища, которые помогут вам в ваших поисках.

: найдите скрытые комнаты, откройте для себя мощные улучшения и верните утраченные сокровища, которые помогут вам в ваших поисках. Стратегические улучшения : собирайте кристаллы силы, чтобы усилить свои способности и подготовиться к битвам с колоссальными боссами.

: собирайте кристаллы силы, чтобы усилить свои способности и подготовиться к битвам с колоссальными боссами. Классика встречается с современностью : Beyond the Ice Palace 2, сочетающая в себе пиксельную графику в стиле ретро и современный игровой процесс, оживляет серию как для давних поклонников, так и для новичков.

Эпический саундтрек к Beyond the Ice Palace 2, написанный легендарным композитором видеоигр Аллистером Бримблом, дополняет каждый момент исследования и боя.

Среди прошлых работ Бримбла:

Отважный сквайр (2024)

(2024) X-COM: Враг неизвестен (1995)

(1995) Серия RollerCoaster Tycoon (1999/2002)

(1999/2002) Чужая порода (1995)

(1995) Водитель 1+2 (1999/2000)

Благодаря захватывающему, завораживающему звуковому ландшафту музыка Бримбла делает игру Beyond the Ice Palace 2 столь же захватывающей, как и сама игра.

Разработанная Storybird Studio и совместно изданная PQube и PixelHeart, Beyond the Ice Palace 2 охватывает лучшее из классического платформера, одновременно вводя новые элементы игрового процесса. PixelHeart, известная тем, что возрождает забытую классику, гарантирует, что игра чтит свое наследие, предоставляя современный опыт.

Для коллекционеров и поклонников ретро-игр : Beyond the Ice Palace 2 выйдет на физических носителях PlayStation 5 и Nintendo Switch 13 марта 2025 года. Предварительные заказы все еще доступны. Приобретите свою физическую копию сейчас и станьте одним из первых, кто распакует это легендарное возвращение.

Beyond the Ice Palace 2 выходит сегодня на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, ПК через Steam, GoG и Epic Games Store.