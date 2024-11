Релиз Beyond the Ice Palace 2 отложили до марта 2025 года

Выхода Beyond the Ice Palace 2 придётся подождать подольше — разработчики из Storybird вместе с издателями PQube и PixelHeart перенесли релиз игры на весну следующего года. Если точнее, проект появится на всех платформах 13 марта 2025-го.

Напомним, что в этом экшен-платформере главным героем выступает восставший из мёртвых Проклятый Король, который превратил цепи, орудия своего заточения, в инструмент мести. И теперь он пробивается через полчища врагов к утраченному трону. При этом цепи не просто помогают раскидывать противников — с их помощью можно перелетать через пропасти, цепляясь за специальные кольца.

А поиграть в новинку можно будет на всех современных платформах: ПК, PS5, PS4, Xbox Series S/X, Xbox One и Switch. И да, приятная новость для наших игроков — Beyond the Ice Palace 2 получит перевод на русский язык.