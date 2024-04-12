Сиквел платформера Beyond the Ice Palace выйдет спустя 36 лет

Студия Storybird анонсировала игру Beyond the Ice Palace 2 — сиквел вышедшего в 1988 году двухмерного платформенного боевика. Издателями игры выступят PQube и PixelHeart. Игра выйдет в этом году на PlayStation, Xbox, Nintendo Switch и ПК (в Steam).

Игрокам предстоит играть за «Проклятого Монарха», который использует в качестве оружия свои цепи. С их помощью можно перелететь над пропастью. Оригинальная игра была выпущена студией Paradise Software и издана Elite Systems на Amiga, Amstrad CPC, Atari ST, Commodore 64 и ZX Spectrum. Хотя в ней было всего три уровня, игра впечатляла красочной графикой и плавной анимацией. Её сравнивали с Ghosts 'n Goblins.