Beyond The Pines: трейлер игры, где лучший друг человека - его собака

Помнишь фразу “Собака – лучший друг человека”? В Beyond The Pines это не просто слова, а основа сюжета. Сэм и его пес Рокки демонстрируют, что настоящая дружба не знает границ, даже если эти границы отделяют мир живых от мира полного кошмаров и ужасов.

Заброшенные леса Уэльса ждут тебя, готов ли ты ступить туда, куда даже свет не проникает? В этом трейлере игры нас не просто зазывают поиграть в очередной хоррор, а предлагают проникнуться историей необычайной дружбы. Здесь ты не один, ведь верный пес будет рядом до самого конца… или пока его не схватит местная неведомая тварь.

Проект заставляет вспомнить все те моменты, когда тебе казалось, что под кроватью кто-то есть. Но теперь не нужно проверять это самостоятельно, достаточно отправить своего четвероногого друга на разведку. Шутка, конечно. Или нет?

Действие разворачивается в Уэльсе, так что будь готов к пейзажам, заставляющим вспомнить кадры из фильмов ужасов. Только вместо крикетной биты у тебя будет верный друг, готовый за тебя и в огонь, и в воду, особенно если в этой воде что-то шевелится.

В общем, если ты всегда мечтал о путешествии с верным псом по местам, где даже ветер шепчет “убегай”, Beyond The Pines – твой билет в этот мир. Только не забудь запастись фонариком. И псиной ошейником. А то мало ли, вдруг он тоже захочет поиграть в “прятки”… с местными обитателями.