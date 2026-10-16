Beyond These Stars зовёт строить город на спине кита - состоялся релиз версии 1.0

Стратегия Beyond These Stars, в которой игрокам предстоит построить целую цивилизацию на спине гигантского космического кита, вышла из раннего доступа и получила обновление до версии 1.0. В честь полноценного релиза разработчики представили новый трейлер, демонстрирующий необычный игровой мир и основные механики градостроительного симулятора.

Главной особенностью Beyond These Stars станет возможность создавать и развивать поселения прямо на спине огромного живого существа, путешествующего среди звезд. При этом игрокам придется не только заботиться о жителях своего города, но и научиться сосуществовать с космическим китом, от которого зависит судьба всей цивилизации.

В процессе прохождения предстоит строить здания, налаживать сложные производственные цепочки, распределять ресурсы и удовлетворять потребности населения. По мере путешествия по галактике можно будет основывать аванпосты на других небесных телах, расширяя возможности своей колонии.

Исследование космоса также станет важной частью игрового процесса. Игроки смогут встречать инопланетные цивилизации, открывать новые территории и постепенно раскрывать тайны вселенной.