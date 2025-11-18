Издатель Manor Lords предупреждает о переносе градостроительной игры Beyond These Stars, но радует новым трейлером

Студия Balancing Monkey Games и издатель Hooded Horse объявили о переносе необычного градостроительного симулятора Beyond These Stars на 2026 год. Проект, в котором игроки создают город на спине гигантского космического кита, привлёк большое внимание ещё после успешной демоверсии на прошлогоднем Steam Next Fest — и теперь команда решила компенсировать задержку новым трейлером и набором свежих игровых деталей.

Обновлённый ролик демонстрирует значительно улучшённый интерфейс, переработанную обучающую систему и полноценное древо технологий. Разработчики также добавили ряд новых механик: теперь загрязнение становится реальной угрозой для экосистемы космического титана, а неубранные отходы постепенно превращают участки поверхности в токсичные зоны. Появилась и система усталости жителей, влияющая на эффективность строительства и добычи ресурсов. Кроме того, радиусы действия зданий и их влияние друг на друга были перенастроены.

Несмотря на перенос, интерес к Beyond These Stars продолжает расти — игра уже собрала более 170 тысяч желающих увидеть её на релизе. Учитывая популярность издателя Hooded Horse после выпуска Manor Lords, обновления проекта лишь подогревают обсуждения будущего релиза. Игрокам остаётся надеяться, что симулятор прибывает ближе ко Дню кита в феврале, а не к концу года.