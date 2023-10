Опубликован новый трейлер градостроительной игры на спине кита Beyond These Stars ©

Balancing Monkey Games представит на конференции PAX Australia эксклюзивную игровую сборку для космической градостроительной игры Beyond These Stars. Это событие разработчики отметили новым трейлером игрового процесса.

Игра Beyond These Stars является продолжением предыдущего хита студии Before We Leave и ставит перед игроками задачу восстановить общество на спине гигантского космического кита Кева. Однако они не являются каким-то молчаливым носителем — Кева — разумное существо с мыслями и желаниями, и игрокам нужно будет научиться общаться с Кева, путешествуя по галактике, и попытаться убедить их отправиться туда, куда игроки хотят.

Посетители PAX Australia смогут опробовать раннюю демо-версию, что даст игрокам представление об игре и предварительный просмотр будущей демо-версии, которая выйдет в следующем году.

Beyond These Stars выйдет в раннем доступе для ПК в Steam, GOG и Epic Games Store.