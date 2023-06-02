Создатели градостроительного симулятора на спине кита Beyond These Stars рассказали о прогрессе разработки ©

Hooded Horse пролили больше света на последние разработки в грядущем научно-фантастическом градостроительном симуляторе Beyond These Stars от Balancing Monkey Games. Новые дополнения включают улучшения обучения, улучшенный поиск пути, наложения и многого другого. Работа над грядущей градостроительной игрой продолжается, новые функции формируются по мере того, как студия приближается к раннему доступу.

Конкретные направления развития за последние несколько месяцев включают:

Навигация по спине гигантского космического кита сложнее, чем кажется, поэтому поиск пути для «выглядывающих» должен быть надежным.

Команда художников сделала Кева — космического кита, на спине которого игроки строят новое поселение, — чтобы он выглядел как можно более ярким визуально, а также улучшал визуальную точность в разных масштабах.

Команда усердно работала над написанием (и переписыванием) учебника для Beyond These Stars, в значительной степени опираясь на отзывы о процессе адаптации из предыдущей игры. Теперь он полностью вооружен и работает.

Есть и более свежие разработки. Стартовый космический корабль теперь может снова взлететь, а не просто приземлиться, как было показано в анонсирующем трейлере. Компост можно использовать для оживления плитки, и теперь есть новые наложения и диаграммы производственной цепочки.

Beyond These Stars выйдет в раннем доступе для ПК в Steam, GOG и Epic Games Store.