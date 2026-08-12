Beyond: Two Souls и Heavy Rain впервые получили максимальную скидку в Steam - цена обеих игр снижена на 95%

Игры Beyond: Two Souls и Heavy Rain от Quantic Dream впервые получили максимальную скидку в Steam. Сейчас обе игры продаются со скидкой 95%.

Beyond: Two Souls предлагает сыграть за Джоди Холмс — девушку, связанную с загадочной сверхъестественной сущностью по имени Айден. Игроку предстоит прожить значительную часть её жизни, путешествуя по разным странам и сталкиваясь с опасностями, необычными испытаниями и тяжёлыми потерями. На ПК игра поддерживает разрешение 4K, формат 21:9 и частоту 60 кадров в секунду.

В Heavy Rain игроки расследуют дело убийцы, известного как Мастер оригами. Четыре персонажа следуют собственным зацепкам и пытаются остановить преступника, прежде чем он заберёт очередную жертву. Решения и действия игрока могут существенно изменить события и определить, кто выживет, а кто погибнет.

При этом речь идёт не о новых играх: Heavy Rain впервые вышла в 2010 году, а Beyond: Two Souls — в 2013-м. В Steam обе игры появились значительно позже — в 2020 году.

Аттракцион невиданной щедрости продлится недолго: акция завершится 17 августа. После этого максимальная скидка на обе игры может исчезнуть, поэтому сейчас это одна из лучших возможностей приобрести классические интерактивные истории Quantic Dream по минимальной цене.