Beyond: Two Souls и Heavy Rain впервые получили максимальную скидку в Steam - цена обеих игр снижена на 95%

Игры Beyond: Two Souls и Heavy Rain от Quantic Dream впервые получили максимальную скидку в Steam. Сейчас обе игры продаются со скидкой 95%.
Beyond: Two Souls предлагает сыграть за Джоди Холмс — девушку, связанную с загадочной сверхъестественной сущностью по имени Айден. Игроку предстоит прожить значительную часть её жизни, путешествуя по разным странам и сталкиваясь с опасностями, необычными испытаниями и тяжёлыми потерями. На ПК игра поддерживает разрешение 4K, формат 21:9 и частоту 60 кадров в секунду.
В Heavy Rain игроки расследуют дело убийцы, известного как Мастер оригами. Четыре персонажа следуют собственным зацепкам и пытаются остановить преступника, прежде чем он заберёт очередную жертву. Решения и действия игрока могут существенно изменить события и определить, кто выживет, а кто погибнет.
При этом речь идёт не о новых играх: Heavy Rain впервые вышла в 2010 году, а Beyond: Two Souls — в 2013-м. В Steam обе игры появились значительно позже — в 2020 году.
Аттракцион невиданной щедрости продлится недолго: акция завершится 17 августа. После этого максимальная скидка на обе игры может исчезнуть, поэтому сейчас это одна из лучших возможностей приобрести классические интерактивные истории Quantic Dream по минимальной цене.
такой сонимусор даже бесплатно не возьму
Проходил в своё время на PS3, нормальные игры были для своего времени.
Весьма специфичные игры которые к сожалению проходить повторно не хочется.
проиграл