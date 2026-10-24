Big Dig превратит раскопки артефактов в предвыборную кампанию пса-мэра

Инди-разработчики Dan Schumacher и Hjalte Tagmose выпустили Big Dig — короткую сюжетную инкрементальную игру, в которой раскопки древностей помогают мэру Псу победить на выборах и построить шоссе через всю Республику животных. Игра уже доступна на PC в Steam.

Игрокам предстоит копать землю в поисках исторических артефактов — от самых неожиданных находок до настоящих ископаемых. Обнаруженные сокровища пополняют музейную коллекцию и приносят доход, который можно потратить на улучшение инструментов, найм помощников и расширение выставочных залов. Чем эффективнее организованы раскопки, тем глубже удастся добраться и тем ценнее станут находки.

Но у археологического предприятия есть и политическая сторона: все найденные предметы мешают строительству масштабного шоссе, которое мэр Пёс намерен провести через пляжи, пригороды, озёра и другие уголки страны. Игрокам предстоит помогать кандидату в предвыборной гонке, постепенно раскрывая историю Республики животных и наблюдая за развитием забавного сюжета.

Big Dig рассчитана примерно на 3–4 часа и предлагает завершённую историю без бесконечного гринда и искусственного затягивания прогресса. Разработчики сделали ставку на уютный игровой процесс, юмор и постоянное ощущение развития — от первых движений лопатой до масштабных раскопок с современной техникой.