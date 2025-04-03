8 апреля 2025 года - день, когда легендарно плохая Big Rigs: Over The Road Racing снова появится в продаже

Уже 8 апреля 2025 в Steam выпустят Big Rigs: Over the Road Racing — ту самую гонку на грузовиках, которую все помнят как одну из худших игр в истории. К релизу даже сделали бодрый трейлер с закадровым голосом какого-то Джона Джеймса.

Кстати, разработчики не просто выкопали старую игру из могилы, но и добавили в неё достижения Steam и таблицы лидеров. Видимо, чтобы игроки могли похвастаться, кто быстрее проехал сквозь гору или улетел в бесконечность.

А ещё создатели похвастались, что игра получила оценку 8 на Metacritic за «уникальный гоночный опыт», но «забыли» уточнить, что это по стобальной шкале, а не по десятибалльной.