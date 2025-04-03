8 апреля 2025 года - день, когда легендарно плохая Big Rigs: Over The Road Racing снова появится в продаже

Уже 8 апреля 2025 в Steam выпустят Big Rigs: Over the Road Racing — ту самую гонку на грузовиках, которую все помнят как одну из худших игр в истории. К релизу даже сделали бодрый трейлер с закадровым голосом какого-то Джона Джеймса.
Кстати, разработчики не просто выкопали старую игру из могилы, но и добавили в неё достижения Steam и таблицы лидеров. Видимо, чтобы игроки могли похвастаться, кто быстрее проехал сквозь гору или улетел в бесконечность.
А ещё создатели похвастались, что игра получила оценку 8 на Metacritic за «уникальный гоночный опыт», но «забыли» уточнить, что это по стобальной шкале, а не по десятибалльной.
Обзором на эту игру Мэдиссон прославился.Эх ностальжи)
а разве не Lada Racing Club самое чмо?
Нормальная игра. Просто какая-то медийка высрала своё недовольство по этой игре, а игроки слепо начали повторять её мнение. Может быть Тоха Логвинов что-то в "Игромании" намалаякал.
посмотри обзор авг на эту игру
Ну вот как раз AVGN её и распиарил. Это обычная инди-игра, собранная украинцами за три копейки. Из инди игр до 2004 года я знаю только эту и "космические рейнджеры".
Просто долбаёбик какой-то решил покекать. И как бы он только этим и известен. 0 баллов поставил инди ноунейм игре, настоящий журналист! После него всякие AVGNы и Куплиновы начали дальше в массы это продвигать (авгн вообще спустя 11 лет после релизе снял обзор на эту игру. Он вообще конченный, что ли?)