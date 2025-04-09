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Big Rigs: Over The Road Racing 20.11.2003
Гонки, Автомобили
5.2 30 оценок

Big Rigs: Over the Road Racing вышла в Steam - за игру просят 192 рубля и у неё в основном положительные отзывы

Lunersun Lunersun

Вот и вышла в Steam та самая Big Rigs: Over the Road Racing — гонка на грузовиках, которую все помнят как одну из самых плохих игр в истории. И что удивительно, у неё аж 79% положительных отзывов. Видать, ностальгия по кошмарным играм — тоже ностальгия. За это «сокровище» просят 192 рубля, а ещё за 73 можно прикупить саундтрек.

В Steam появилась страница Big Rigs: Over The Road Racing - самой неиграбельной игры всех времён

Если кто не в курсе, Big Rigs изначально вышла ещё в 2003 году. По задумке разработчиков, это должны были быть крутые гонки на фурах, где водители соревнуются в доставке нелегальных грузов. А по факту получилось то, что многие метко окрестили «игрой, которая на самом деле не игра». Big Rigs прославилась своими невероятными багами. Грузовики просто проезжают сквозь все объекты, прямо как привидения. Мало того, если двигаться задним ходом, можно разогнаться буквально до бесконечности. Ну а соперники... они вообще стояли на месте, как вкопанные. Потом, правда, это исправили патчем.

4
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
MaxBlacksmith

новость-не-новость про "игру-не-игру"

4
Unicorling
2
jax baron

идёт 25 год - а у нас игры до сих пор 16 битовые

2
Max Rolens

Тоже надо купить в честь нерда

0
GraF68ru

Чел буквально страдал ради того, чтобы показать какой это хлам и его нужно избегать всеми правдами и неправдами - пойду занесу этим недоразрабам/издателям бабла. Л - логика.

Хочешь чествовать нерда - иди купи игры с ним в стиме.

1
Max Rolens GraF68ru

Надо ещё игр LJN курить

0
hpi

Теперь на очереди гонки на тракторах и комбайнах.

0
kotasha

Артхаус какой та.

0