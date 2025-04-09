Big Rigs: Over the Road Racing вышла в Steam - за игру просят 192 рубля и у неё в основном положительные отзывы

Вот и вышла в Steam та самая Big Rigs: Over the Road Racing — гонка на грузовиках, которую все помнят как одну из самых плохих игр в истории. И что удивительно, у неё аж 79% положительных отзывов. Видать, ностальгия по кошмарным играм — тоже ностальгия. За это «сокровище» просят 192 рубля, а ещё за 73 можно прикупить саундтрек.

Если кто не в курсе, Big Rigs изначально вышла ещё в 2003 году. По задумке разработчиков, это должны были быть крутые гонки на фурах, где водители соревнуются в доставке нелегальных грузов. А по факту получилось то, что многие метко окрестили «игрой, которая на самом деле не игра». Big Rigs прославилась своими невероятными багами. Грузовики просто проезжают сквозь все объекты, прямо как привидения. Мало того, если двигаться задним ходом, можно разогнаться буквально до бесконечности. Ну а соперники... они вообще стояли на месте, как вкопанные. Потом, правда, это исправили патчем.