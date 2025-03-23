В Steam появилась страница Big Rigs: Over The Road Racing - самой неиграбельной игры всех времён

В Steam появилась страница Big Rigs: Over The Road Racing — той самой легендарной игры про грузовики, которую везде называют «одной из худших игр в истории».

Изначально Big Rigs вышла ещё в 2003 году, и по задумке авторов, игра представляла собой гонки на грузовиках, где водители соревнуются в доставке нелегальных грузов. А по факту получилась, как многие выразились, «игра, которая на самом деле не игра».

Тогда Big Rigs славилась своими невероятными багами. Грузовики проходят сквозь объекты, при движении задним ходом можно разогнаться до бесконечности, а соперники... вообще не двигаются с места (потом это исправили патчем). До финиша добраться невозможно, потому что игра вылетает, а физика настолько странная, что машины могут взбираться на вертикальные склоны. При всём при этом игра даже не имеет границ карты — можно просто уехать в никуда.

Критики буквально соревновались в том, кто придумает самое едкое описание для этого шедевра. На Metacritic средняя оценка — 8 из 100. GameSpot поставил Big Rigs легендарную единицу, причём это была единственная игра с такой низкой оценкой за многие годы. А в программе X-Play игру и вовсе отказались оценивать, заявив, что «на нашей шкале нет нуля». Даже знаменитый Angry Video Game Nerd, пробовавший множество ужасных игр, признал Big Rigs «худшей в истории игрой с точки зрения функциональности». А журналист Daily Telegraph и вовсе советовал не пытаться в неё играть, а просто «зажать какую-нибудь кнопку и смотреть, как игра разваливается сама собой».

В Steam релиз этого кошмара намечен на второй квартал нынешнего года.