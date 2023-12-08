Авторы Untitled Goose Game представили свою следующую странную игру - Big Walk

Компания House House (Untitled Goose Game, Push Me Pull You) и издатель Panic с радостью представили свою самую амбициозную игру на данный момент: Big Walk.

Кооперативная многопользовательская онлайн-игра, действие которой происходит на острове, покрытом австралийскими зарослями, позволит вам и вашим друзьям свободно исследовать и решать разнообразные головоломки и задачи, проверяющие вашу способность к групповому общению.

Big Walk выйдет в 2025 году в Steam и Epic Games Store.

"Нам больше всего нравится играть в кооперативные онлайн-игры, когда они дают достаточно направлений, чтобы группа могла поддерживать хороший темп, но при этом достаточно расслаблены, чтобы вы могли просто наслаждаться временем, проведенным с друзьями. Мы надеемся, что Big Walk даст игрокам такое направление и пространство, чтобы сосредоточиться на групповой динамике и наслаждаться ею, играете ли вы с одним другом или большой группой", - говорит Джейк Страссер, разработчик House House. В рамках этого фокуса мы разработали богатую систему голосового чата, которая действительно позволяет игрокам проникнуть в окружающую среду, и создали большой остров, на котором можно заблудиться". Остров вдохновлен природным ландшафтом самой южной точки материковой Австралии, национального парка Уилсонс Промонтори. Это очень особенное место, и мы надеемся, что нам удалось передать часть его красоты в Big Walk".