Кооперативное приключение Big Walk от австралийской студии House House, создателей хита Untitled Goose Game, оказалось в эпицентре скандала и подверглось массовому ревью-бомбингу в сервисе Steam. Причиной резкого недовольства игроков стало официальное признание разработчиков в том, что при создании проекта применялись генеративные технологии и языковые модели искусственного интеллекта. Информация о наличии нейросетевых фрагментов в коде появилась спустя 3 месяца после релиза, когда игра уже заслужила всеобщее признание критиков и претендовала на звание лучшего независимого релиза года.

Поводом для публичного раскрытия данных послужили закулисные споры среди жюри престижного фестиваля независимых игр Independent Games Festival 2027. Судейская коллегия обсуждала выдвижение Big Walk на соискание главной награды смотра, гран-при имени Шеймаса Макнелли, когда выяснилось, что в кодовой базе присутствуют строки, созданные с помощью чат-бота. Несколько членов жюри категорически воспротивились участию подобных проектов в конкурсе и опубликовали открытое заявление, вынудив авторов выпустить официальное разъяснение на сайте игры 10 ноября 2026 года.

В официальном обращении представители House House пояснили, что нейросеть затронула значительно меньше 0.1% от общего объема кода, а вся визуальная стилистика, механики, музыка и сценарий разрабатывались исключительно вручную. Создатели прибегли к помощи алгоритмов на финальном этапе производства в качестве крайней меры для решения критической ошибки с тенями в рендере Universal Render Pipeline движка Unity. Из-за этого сбоя игра теряла до 50% частоты кадров в течение 20 секунд на каждом внутриигровом рассвете и закате, тогда как инженеры Unity признали проблему технически нерешаемой.

На финальном этапе разработки Big Walk большие языковые модели использовались House House в редких случаях для решения сложных технических проблем и багов. В ряде ситуаций фрагменты ответов копировались в качестве отправной точки для доработки в коде игры. По оценке авторов, значительно менее 0.1% кода Big Walk связано с этим использованием, а генеративный искусственный интеллект не применялся ни в каком другом контексте при создании игры.

- House House, официальное заявление студии

Главная волна возмущения покупателей в Steam оказалась связана с отсутствием обязательного предупреждения об искусственном интеллекте на странице проекта в магазине. Разработчики сослались на правила площадки от компании Valve, согласно которым декларировать применение чат-ботов и генераторов при написании кода не требуется. Пользователи расценили такую скрытность как обман, припомнив коллективу былые заявления об этичном производстве и демонстративный отказ от выпуска игры на консолях Xbox в рамках бойкота корпорации Microsoft.

Недовольные геймеры принялись массово выставлять Big Walk отрицательные оценки, оформлять заявки на возврат средств и называть проект замаскированным машинным продуктом. В пользовательских рецензиях звучат обвинения в намеренном умалчивании фактов до тех пор, пока проект не собрал основную кассу, а стандартный двухчасовой лимит на возврат средств не истек для большинства игроков. Часть аудитории подчеркивает, что позиционирование игры как полностью рукотворного приключения о человеческом взаимодействии несовместимо с внедрением машинных моделей.

Параллельно с критикой в сообществе развернулась встречная кампания в защиту австралийской команды, где многие игроки и технические специалисты назвали травлю абсурдной. Защитники напоминают, что устранение технического бага стороннего движка с помощью 10 строк доработанного вручную кода не обесценивает многолетний человеческий труд. Кроме того, к 2026 году применение языковых помощников для поиска ошибок в коде превратилось в повсеместный рабочий стандарт софтверной индустрии.

Студия House House назвала отсутствие внутренней политики контроля над нейросетями своей ошибкой и обязалась разработать строгий внутренний регламент для следующих проектов. Представители оргкомитета фестиваля IGF и администрация платформы Valve официальных комментариев относительно возможного изменения правил сертификации кода пока не давали.