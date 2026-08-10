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Big Walk 04.08.2026
Адвенчура, Инди, Юмор, Кооператив
4.9 15 оценок

Продажи кооперативной игры Big Walk достигли миллиона копий

Retro_Gamer Retro_Gamer

Этот рубеж достигнут всего за шесть дней.

Общие продажи кооперативной приключенческой игры Big Walk, в которой нужно говорить и ходить, за шесть дней превысили миллион копий, объявили издатель Panic и разработчик House House.

Всего за шесть дней более миллиона из вас купили Big Walk, нашу [кооперативную] приключенческую игру, в которой нужно говорить и ходить, — заявили в Panic. Мы очень благодарны за то, что так много из вас проводят время с нашей игрой. И мы глубоко ценим ваши рисунки, ваши стримы, ваши истории и ваши моменты. Спасибо, что играете.

Big Walk вышла 4 августа для ПК через Steam и Epic Games Store, PlayStation 5 и Switch 2. Она также доступна через подписку PlayStation Plus Monthly Games.

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7
Комментарии:  7
Ваш комментарий
Retro_Gamer

Вот, надо делать игры нормальные, а не хреновые, тогда проваливаться не будут!

3
Господин Лидер Мур

скучная игра, 2 ключа собрали и удалили

1
Алексатор

"нужно говорить и ходить"
Можно не надо? :С

PVV DIT

6 лет проект создавался... Один человек делал или группа?

Tiona