Продажи кооперативной игры Big Walk достигли миллиона копий

Этот рубеж достигнут всего за шесть дней.

Общие продажи кооперативной приключенческой игры Big Walk, в которой нужно говорить и ходить, за шесть дней превысили миллион копий, объявили издатель Panic и разработчик House House.

Всего за шесть дней более миллиона из вас купили Big Walk, нашу [кооперативную] приключенческую игру, в которой нужно говорить и ходить, — заявили в Panic. Мы очень благодарны за то, что так много из вас проводят время с нашей игрой. И мы глубоко ценим ваши рисунки, ваши стримы, ваши истории и ваши моменты. Спасибо, что играете.

Big Walk вышла 4 августа для ПК через Steam и Epic Games Store, PlayStation 5 и Switch 2. Она также доступна через подписку PlayStation Plus Monthly Games.