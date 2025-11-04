Симулятор Bigfoot Life: ловите рыбу и собирайте ягоды в роли снежного человека

Студия Planet 47 Games представила симулятор жизни бигфута (снежный человек по-нашенски) Bigfoot Life, где можно наконец-то воплотиться в мифическую легенду и делать... ну, все то, что обычно делают в лесу. Ловить рыбу, собирать ягоды, диктовать свои правила в дикой природе. Никаких квестов на спасение мира, никакой сюжетной линии - просто вы, лес и полная свобода действий.

Bigfoot Life — это симулятор жизни снежного человека в его естественной среде обитания. Исследуйте прекрасный лес и живите как Бигфут. Ловите и ешьте рыбу, насекомых и других существ. Вы — невидимый хранитель леса. Собирайте в лесу грибы, ягоды и другие ресурсы. Стройте укрытия, чтобы хранить предметы и пережить суровые зимы. Докажите, что вы — защитник леса, и открывайте особые награды, выполняя испытания. Осваивайте навыки Бигфута — "Зрение Бигфута", "Скорость", "Порталы" и "Сила". Остерегайтесь охотников на Бигфута: они пытаются найти вас и сфотографировать. Воруйте их предметы, чтобы получать очки и завершать задания.

Судя по всему, игра делает ставку на медитативный геймплей и отсутствие давления - просто живите жизнью криптида и наслаждайтесь. Там еще по описаниям предлагают найти себе пару, так что... НАСЛАЖДАЙТЕСЬ.

Bigfoot Life уже доступна на PC в Steam.