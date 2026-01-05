Гоночный платформер с хомяком: Billie's Wheelie временно бесплатна в Steam

В начале года Steam сделал неожиданный подарок, запустив бесплатную раздачу кооперативного гоночного платформера Billie's Wheelie. До 10 января игру можно добавить в библиотеку и оставить навсегда. Проект от разработчика M4DOOM рассчитан на компанию от двух до восьми человек и предлагает аркадные заезды с элементами платформинга.

Игроки управляют хомяком по имени Билли, заключённым в шар, и мчатся по динамичным и абсурдным трассам — от классических маршрутов до ярких локаций вроде «Конфетной страны». В Billie's Wheelie предусмотрена кастомизация персонажей и колёс, а в ближайшие месяцы авторы обещают расширить игру карьерным режимом, испытаниями и новыми уровнями.

У игроков ещё есть несколько дней, чтобы лично проверить, скрывается ли за странным хомячьим заездом недооценённая находка или же игра полностью оправдывает свою низкую популярность.