Инди-разработчик использовал фото спящей жены для создания ужасного босса-монстра и получил от нее взбучку

Инди-разработчик JOJOJOJOsoft рассказал на портале Reddit, как, столкнувшись с творческим кризисом при создании своей пошаговой ролевой игры Billy the Hero, он тайно сфотографировал жену, когда та крепко спала после ночной готовки сладостей для детей. По его словам, это была настоящая "скрытная миссия": главным правилом было не разбудить супругу, чтобы запечатлеть максимально естественное выражение лица.

Полученные снимки разработчик подверг многоступенчатой обработке: совместил несколько ракурсов, снизил насыщенность, поиграл со светом и тенями, а затем наложил текстуры сырого мяса, добавил прорисованные вручную кровеносные сосуды, сухожилия и следы крови. Результат превзошел ожидания - у него получился по-настоящему жуткий монстр-босс.

Пост вызвал неоднозначную реакцию. Многие пользователи высоко оценили художественную реализацию, однако значительная часть комментаторов была озабочена моральной стороной вопроса: "А что думает по этому поводу ваша жена?".

В ответ JOJOJOJOsoft с юмором заметил, что строить отношения с супругой пришлось целых 20 лет, и это стало самым долгим этапом "разработки" монстра. Позже он опубликовал в Facebook фотографию, где жена буквально "топчет" его, заверив, что она - человек незлопамятный и отнеслась к происшествию с пониманием.

Billy the Hero - это пошаговая RPG, в которой предстоит играть за преступника, который проснулся на Адском Острове в теле медведя. Ему предстоит превратить эти руины в свой личный рай, собрать гарем из психованных женщин и стать верховным правителем острова. Дата релиза пока неизвестна. В игре заявлены русские субтитры.