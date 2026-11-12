Гольф с огненными шарами и битвами с боссами - представлен геймплей Binary Golf

В рамках Origin Point Games Showcase 2026 разработчики показали новый геймплейный трейлер Binary Golf — необычной трёхмерной игры в мини-гольф, где привычные правила сочетаются с фантастическими способностями и сражениями с боссами.

Главная особенность Binary Golf заключается в необычной системе лунок. Вместо того чтобы просто загнать мяч в отверстие, игрокам необходимо поражать специальные мишени. Последняя оставшаяся мишень превращается в лунку, которую нужно пройти.

Некоторые цели наделяют мяч особыми способностями: он сможет летать, превращаться в огненный снаряд, замораживать объекты и даже менять направление движения. Каждая трасса построена с учётом этих механик, поэтому для победы придётся не только точно рассчитывать удары, но и экспериментировать.

В игре предусмотрены локальный кооператив, соревновательные матчи с участием до четырёх человек, сражения с крупными боссами и редактор собственных полей. В новом трейлере разработчики продемонстрировали как прохождение трасс, так и процесс их создания.

Binary Golf выйдет на PC в Steam в первом квартале 2027 года.