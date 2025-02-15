Для The Binding of Isaac: Rebirth вышло обновление, изменяющее баланс игры

Совсем недавно, а именно 12 февраля 2025 года, разработчики игры The Binding of Isaac: Rebirth порадовали игроков новым обновлением для DLC "Repentance+". В этом обновлении было сделано множество улучшений функций, связанных с балансировкой контента и исправлением ошибок, включая исправление раздражающего игроков бага в онлайн-режиме, когда кто-то присоединялся в онлайн лобби.
Из этого обновления также можно отметить следующие изменения:
- Увеличен заряд предмета "Мегабоб" с 4 до 6
- Увеличен множитель урона для безделушки "Лучший друг Аполлиона"
- Автоматы где пополняются запасы больше не смогут выдать двойные предметы при их уничтожении
- Добавлен указатель карты для местоположения "маленького портала"
- Брелки теперь корректно появляются в комнатах испытаний, босс раша и в режиме алчности
- Руна Беркано была переработана, чтобы давать 3 саранчи на время действия комнаты
- Убрано закручивание для рывка от предмета "Марс" и добавлены сотрясения при ударе по врагу или препятствию. Игрок теперь будет отскакивать от врагов при столкновении с ними во время рывка
- Обновлена Бездна с большим количеством синергий и артов для различения типов саранчи
- Добавлен счетчик победных серий в ежедневные забеги
- Удален брелок Карма из испытаний и ежедневных забегов
- Добавлены испорченные персонажи в ежедневных забегах по вторникам (если нет особого семени)
- У испорченной Мэгги не будет уменьшаться счет при получении урона, если она находится в состоянии кровотечения
- Исправлена ошибка, из-за которой при зажатии кнопки "R" текст в игре мог не правильно отображаться
- Исправлена ошибка, из-за которой Габриэль не создавал младенцев-ангелов
- Исправлено несколько графических проблем с экранами показа боссов
- Исправлена ошибка, из-за которой найденная душа исчезала во время битвы с боссами
- Исправлена проблема, из-за которой можно было играть за испорченных персонажей в сетевых матчах без их разблокировки
- Исправлен случайные вылеты игры при стрельбе слезами
- Увеличена максимальная длина сообщения в онлайн-чате
- Завершенные онлайн-забеги теперь возвращают игроков на экран лобби
- Показ и скрытие пароля для онлайн-матчей теперь работают корректно
- Добавлена система публичного и дружеского лобби в ежедневных забегах
- Исправлена рассинхронизация, которая могла возникнуть в сетевых матчах
- Исправлен сбой в кооперативе, связанный с предпросмотром от предмета "Глаз Гаппи"
- И многое другое
Полный список изменений вы можете посмотреть на специальной странице в Steam в которой разработчики максимально подробно описали каждое изменение внесённое в игру.
Напоминаем что DLC "Repentance+" в настоящее время всё ещё находится в бета-тестировании, и разработчики продолжают вносить изменения направленные на улучшение игры, пока оно не выйдет из бета-версии.
спасибо взяли и пофиксили мой любимый деш, я любил дешать во врагов а теперь заряда не хватает
А на телефоне нет такой игры?
На айфонах есть, на андроидах запускали через эмуляторы
Жаль у меня ведройд( Исоса нет(