Для The Binding of Isaac: Rebirth вышло обновление, изменяющее баланс игры

Совсем недавно, а именно 12 февраля 2025 года, разработчики игры The Binding of Isaac: Rebirth порадовали игроков новым обновлением для DLC "Repentance+". В этом обновлении было сделано множество улучшений функций, связанных с балансировкой контента и исправлением ошибок, включая исправление раздражающего игроков бага в онлайн-режиме, когда кто-то присоединялся в онлайн лобби.



Из этого обновления также можно отметить следующие изменения:

Увеличен заряд предмета "Мегабоб" с 4 до 6

Увеличен множитель урона для безделушки "Лучший друг Аполлиона"

Автоматы где пополняются запасы больше не смогут выдать двойные предметы при их уничтожении

Добавлен указатель карты для местоположения "маленького портала"

Брелки теперь корректно появляются в комнатах испытаний, босс раша и в режиме алчности

Руна Беркано была переработана, чтобы давать 3 саранчи на время действия комнаты

Убрано закручивание для рывка от предмета "Марс" и добавлены сотрясения при ударе по врагу или препятствию. Игрок теперь будет отскакивать от врагов при столкновении с ними во время рывка

Обновлена ​​Бездна с большим количеством синергий и артов для различения типов саранчи

Добавлен счетчик победных серий в ежедневные забеги

Удален брелок Карма из испытаний и ежедневных забегов

Добавлены испорченные персонажи в ежедневных забегах по вторникам (если нет особого семени)

У испорченной Мэгги не будет уменьшаться счет при получении урона, если она находится в состоянии кровотечения

Исправлена ​​ошибка, из-за которой при зажатии кнопки "R" текст в игре мог не правильно отображаться

Исправлена ​​ошибка, из-за которой Габриэль не создавал младенцев-ангелов

Исправлено несколько графических проблем с экранами показа боссов

Исправлена ​​ошибка, из-за которой найденная душа исчезала во время битвы с боссами

Исправлена ​​проблема, из-за которой можно было играть за испорченных персонажей в сетевых матчах без их разблокировки

Исправлен случайные вылеты игры при стрельбе слезами

Увеличена максимальная длина сообщения в онлайн-чате

Завершенные онлайн-забеги теперь возвращают игроков на экран лобби

Показ и скрытие пароля для онлайн-матчей теперь работают корректно

Добавлена ​​система публичного и дружеского лобби в ежедневных забегах

Исправлена ​​рассинхронизация, которая могла возникнуть в сетевых матчах

Исправлен сбой в кооперативе, связанный с предпросмотром от предмета "Глаз Гаппи"

И многое другое

Полный список изменений вы можете посмотреть на специальной странице в Steam в которой разработчики максимально подробно описали каждое изменение внесённое в игру.



Напоминаем что DLC "Repentance+" в настоящее время всё ещё находится в бета-тестировании, и разработчики продолжают вносить изменения направленные на улучшение игры, пока оно не выйдет из бета-версии.