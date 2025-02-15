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The Binding of Isaac 27.09.2011
Аркада, Инди, Вид сверху, Кооператив
9.4 5 864 оценки

Для The Binding of Isaac: Rebirth вышло обновление, изменяющее баланс игры

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Новости

Совсем недавно, а именно 12 февраля 2025 года, разработчики игры The Binding of Isaac: Rebirth порадовали игроков новым обновлением для DLC "Repentance+". В этом обновлении было сделано множество улучшений функций, связанных с балансировкой контента и исправлением ошибок, включая исправление раздражающего игроков бага в онлайн-режиме, когда кто-то присоединялся в онлайн лобби.

Из этого обновления также можно отметить следующие изменения:

  • Увеличен заряд предмета "Мегабоб" с 4 до 6
  • Увеличен множитель урона для безделушки "Лучший друг Аполлиона"
  • Автоматы где пополняются запасы больше не смогут выдать двойные предметы при их уничтожении
  • Добавлен указатель карты для местоположения "маленького портала"
  • Брелки теперь корректно появляются в комнатах испытаний, босс раша и в режиме алчности
  • Руна Беркано была переработана, чтобы давать 3 саранчи на время действия комнаты
  • Убрано закручивание для рывка от предмета "Марс" и добавлены сотрясения при ударе по врагу или препятствию. Игрок теперь будет отскакивать от врагов при столкновении с ними во время рывка
  • Обновлена ​​Бездна с большим количеством синергий и артов для различения типов саранчи
  • Добавлен счетчик победных серий в ежедневные забеги
  • Удален брелок Карма из испытаний и ежедневных забегов
  • Добавлены испорченные персонажи в ежедневных забегах по вторникам (если нет особого семени)
  • У испорченной Мэгги не будет уменьшаться счет при получении урона, если она находится в состоянии кровотечения
  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой при зажатии кнопки "R" текст в игре мог не правильно отображаться
  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой Габриэль не создавал младенцев-ангелов
  • Исправлено несколько графических проблем с экранами показа боссов
  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой найденная душа исчезала во время битвы с боссами
  • Исправлена ​​проблема, из-за которой можно было играть за испорченных персонажей в сетевых матчах без их разблокировки
  • Исправлен случайные вылеты игры при стрельбе слезами
  • Увеличена максимальная длина сообщения в онлайн-чате
  • Завершенные онлайн-забеги теперь возвращают игроков на экран лобби
  • Показ и скрытие пароля для онлайн-матчей теперь работают корректно
  • Добавлена ​​система публичного и дружеского лобби в ежедневных забегах
  • Исправлена ​​рассинхронизация, которая могла возникнуть в сетевых матчах
  • Исправлен сбой в кооперативе, связанный с предпросмотром от предмета "Глаз Гаппи"
  • И многое другое

Полный список изменений вы можете посмотреть на специальной странице в Steam в которой разработчики максимально подробно описали каждое изменение внесённое в игру.

Напоминаем что DLC "Repentance+" в настоящее время всё ещё находится в бета-тестировании, и разработчики продолжают вносить изменения направленные на улучшение игры, пока оно не выйдет из бета-версии.

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4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
антон фекалисимо

спасибо взяли и пофиксили мой любимый деш, я любил дешать во врагов а теперь заряда не хватает

3
Pravdarub

А на телефоне нет такой игры?

0
KakouToMonc

На айфонах есть, на андроидах запускали через эмуляторы

0
Pravdarub KakouToMonc

Жаль у меня ведройд( Исоса нет(

0