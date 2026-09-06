Энтузиаст с помощью нейросетей перенес The Binding of Isaac: Repentance на PS Vita

Энтузиаст под псевдонимом 0xl0cal выпустил первую публичную альфа-версию неофициального порта The Binding of Isaac: Repentance для портативной консоли PlayStation Vita. Оригинальная игра от создателя Эдмунда Макмиллена и издательства Nicalis в версии для портатива от Sony застряла на релизе Rebirth еще в 2014 году, оставшись без последующих дополнений. Спустя годы фанатское сообщество решило исправить ситуацию, запустив масштабное расширение 2021 года в нативном разрешении 960x544 без эмуляции.

В основу проекта под названием repentogxm легла статическая рекомпиляция оригинального 32-битного исполняемого файла для ПК на архитектуру ARM. Автор открыто признал, что код создавался с массированным привлечением искусственного интеллекта за несколько недель экспериментов. Функции x86 пошагово переводились в код на языке C при помощи нейросетей, после чего компилировались с использованием графической библиотеки vitaGL, звукового движка OpenAL Soft и нативных декодеров аудио и текстур.

Создатель модификации отметил, что решился на проект от скуки и понимания того, что никто другой за эту задачу не возьмется. В 2014 году представители Nicalis заявляли, что консоль PlayStation Vita категорически не переваривает комплексные комбинации игровых предметов. На этом фоне автор порта охарактеризовал запуск столь тяжелого проекта на портативном железе 2011 года настоящим чудом, хотя и подчеркнул крайне сырой статус текущей сборки.

Производительность порта пока далека от идеала и демонстрирует сильные перепады. В главном меню и обычных комнатах игра способна удерживать 60 кадров в секунду при стандартных 30 обновлениях игровой логики. Однако в локациях с высокой плотностью врагов счетчик проседает до 35-37 кадров, а лазерные атаки Brimstone и эффект артефакта Circle of Protection сбивают частоту до 30 кадров и ниже. В самых перегруженных сценах с одновременным наложением нескольких лазеров производительность вовсе падает до критических 6-7 кадров в секунду из-за узких мест видеочипа.

Нестабильность проявляется и в других аспектах геймплея: вход в каждую новую комнату сопровождается задержкой около 1 секунды, а загрузка следующего этажа отнимает до 4 секунд из-за постоянной перезагрузки ассетов и очистки памяти. Сессия продолжительностью более 27 минут быстро забивает лимит оперативной памяти в 81 МБ, что гарантированно приводит к вылету приложения при попытке выйти в меню. Тем не менее в сборке полноценно работают сохранения, воспроизведение звуков через третье ядро процессора и скриптовые модификации на базе Lua, среди которых проверен популярный мод External Item Descriptions.

Для запуска энтузиастам потребуется взломанная консоль с прошивкой HENkaku или Enso, плагином kubridge и системными библиотеками среды. Автор принципиально не распространяет защищенные авторским правом файлы самой игры: в релизный VPK-пакет включен только исполняемый модуль под свободной лицензией GPL-2.0. Пользователи должны самостоятельно скопировать около 1 ГБ игровых ресурсов из легальной копии для Steam, а для полной установки на карте памяти понадобится не менее 1.5 ГБ свободного пространства.