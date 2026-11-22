Издатель Nicalis решил сыграть на хайпе вокруг выхода Grand Theft Auto 6 и выпустил консольную версию бесплатного обновления Repentance+ для The Binding of Isaac в один день с блокбастером Rockstar. Одновременно с этим в ПК-версии рогалика появился особый ежедневный забег в духе Вайс-Сити. Однако праздничная акция обернулась провалом — рейтинг дополнения в Steam рухнул до 9% положительных отзывов.

Чтобы попасть в криминальный режим с особым оружием и тематическим саундтреком, игрокам нужно было ввести специальный сид V1CE BSMT. Но вскоре пользователь Reddit под ником ShweetsStuff изучил 14 новых аудиофайлов патча — семь полноценных песен, а также вступления и концовки к ним. В метаданных треков он обнаружил прямые отметки нейросетевого генератора Suno. Из части файлов следы генерации аккуратно стёрли при повторном экспорте, но в остальных они остались нетронутыми.

Фанаты в Steam и на Reddit обрушились с критикой на компанию Nicalis, которая отвечала за разработку и выпуск обновления. Игроки возмутились не только использованием нейросетей, но и тем, что на странице в Steam не было обязательного предупреждения об ИИ-контенте. Вдобавок к этому патч принес в игру старые баги, проблемы с сетевым кодом и сломал работу фанатских модов.

Создатель оригинала Эдмунд Макмиллен поспешил откреститься от скандала. Ранее он уже упоминал, что идея подгадать релиз под выход GTA 6 принадлежала именно издателю. В соцсети X геймдизайнер признался, что сам узнал о нейросетевой музыке только из жалоб сообщества.

«Проснулся посреди настоящего бардака. Очевидно, я понятия не имел, что в ежедневном забеге использовалась сгенерированная музыка. Сейчас разбираюсь, как это произошло, и добиваюсь её удаления — следите за новостями», — написал Эдмунд Макмиллен.

Вскоре после этого Nicalis выпустила экстренный патч для ПК и отправила его на проверку для PlayStation 5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2. Разработчики сухо отчитались об удалении сгенерированных файлов, исправлении ошибок и возвращении совместимости с модами. При этом издатель так и не извинился перед игроками и не объяснил, как треки из Suno вообще попали в игру.