Весь 2026 год разработчики и издатели старались держаться подальше от ноябрьского релиза Grand Theft Auto 6. Однако создатель культового рогалика The Binding of Isaac Эдмунд Макмиллен не испугался прямого столкновения с главным блокбастером года.

Бесплатное дополнение The Binding of Isaac: Repentance+, которое вышло на ПК еще в 2024 году, доберется до консолей 19 ноября — ровно в день премьеры GTA 6. Выбрать эту дату предложило издательство Nicalis, и Макмиллен поддержал идею, посчитав ее как минимум забавной.

«Вполне возможно, что выбор этой даты не был такой уж глупой затеей. А если это и глупая идея, то хотя бы смешная», — отметил разработчик в разговоре с журналистами.

При этом у геймдизайнера уже есть неудачный опыт столкновения с сильными конкурентами. В начале года он выпустил свой тактический рогалик Mewgenics за пару недель до выхода карточного хита Slay the Spire 2.

«Сердцем я верю, что дата релиза не важна, но опыт подсказывает обратное. На старте Mewgenics буквально выстрелила — мы почти сразу продали больше двух миллионов копий. Три недели игра отлично росла, но потом вышла Slay the Spire 2 и забрала себе всю нашу аудиторию. Фанатам Mewgenics нравилась и Slay the Spire, поэтому они все разом ушли туда», — вспомнил Макмиллен.

Впрочем, ситуация с дополнением для The Binding of Isaac и GTA 6 совсем другая — здесь нет прямой борьбы двух похожих игр за одних и тех же фанатов. Макмиллен уверен, что громкий релиз Rockstar пойдет на пользу всей индустрии и вернет геймеров к приставкам.

«На старте GTA 6 за консолями окажется рекордное число игроков. Многие поступят так же, как поступил бы я: поиграют какое-то время, а потом задумаются, что еще запустить на приставке, где установлена всего одна игра. В итоге выиграют все. Думаю, Grand Theft Auto оживит интерес к консолям, потому что сейчас на этом рынке все совсем плохо — продажи падают, и люди почти ни во что не играют», — подытожил геймдизайнер.