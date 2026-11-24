Создатель культового рогалика The Binding of Isaac Эдмунд Макмиллен столкнулся с волной возмущения со стороны игрового сообщества. Поводом для скандала и наплыва негативных отзывов в Steam послужило добавление в игру музыкальных треков, сгенерированных с помощью искусственного интеллекта. Потребовалось всего несколько дней после активного снижения пользовательского рейтинга игры, чтобы разработчики быстро выпустил хотфикс и удалил все ИИ-файлы.

Скандальный контент появился в обновлении The Binding of Isaac: Repentance+ от 19 ноября, приуроченном к праздничному тематическому забегу в честь релиза Grand Theft Auto 6. Уже на следующий день внимательные игроки изучили технические данные патча и обнаружили в метаданных свежих композиций прямые указания на то, что музыка была целиком сгенерирована нейросетью Suno AI. Фанаты восприняли подобный шаг как неуважение к традициям серии, всегда славившейся своим авторским саундтреком.

Создатель игры Эдмунд Макмиллен оперативно отреагировал на происходящее в соцсетях, подчеркнув, что не имел ни малейшего понятия о внедрении нейросетей сторонними техническими специалистами:

Я проснулся и увидел вокруг настоящий кошмар. Очевидно, я даже не догадывался, что в ежедневном забеге играет сгенерированная музыка. Я уже разбираюсь, как подобное вообще могло произойти, и мы немедленно удалим эти файлы из игры.

Вскоре издатель игры, компания Nicalis, выпустила срочный патч со списком «критических исправлений», среди которых значилось полное удаление сгенерированных аудиодорожек. Официальных комментариев о том, как именно нейросетевые треки попали в финальный билд в обход контроля качества, издатель так и не дал.

Инцидент также привлек внимание модераторов, поскольку на официальной странице The Binding of Isaac в Steam нет обязательной маркировки об использовании генеративного ИИ, предусмотренной строгими правилами платформы Valve.