После многочисленных жалоб в игре The Binding of Isaac: Rebirth вышел патч для онлайн режима

После выхода бесплатного DLC под названием "Repentance+" для игры The Binding of Isaac: Rebirth, которое требует все предыдущие DLC вплоть до "Repentance", игроки столкнулись с многочисленными багами в недавно введённом новом онлайн-режиме, который позволял проходить игру вместе до 4 игроков одновременно. Всё дело в том что игроки выразили недовольство тем, как был реализован этот режим, так как они сталкивались с частыми пингами и сильными задержками, что не позволяло им нормально насладиться игровым процессом. Эти проблемы существенно ухудшили впечатления от совместной игры, и многие игроки были разочарованы тем, что не могли полноценно взаимодействовать друг с другом даже при хорошем интернете.
В свою очередь, разработчики игры оперативно отреагировали на отзывы сообщества и выпустили новый патч, который исправляет большую часть ошибок в DLC "Repentance+", что улучшает работу онлайн-режима. Если вкратце, то в патче были внесены изменения, направленные на оптимизацию сетевого кода и снижение задержек, а также были исправлены многочисленные баги, что должно помочь игрокам лучше наслаждаться онлайн-режимом.
Полный список изменений вы можете посмотреть на специальной странице в Steam в кортом разработчики максимально подробно описали каждое исправление которое они сделали.
Стоит также отметить, что DLC "Repentance+" в настоящее время находится в бета-тестировании, и разработчики планируют продолжать вносить изменения и исправления, пока оно не выйдет из бета-версии.
Напоминаем, что DLC "Repentance+" стало доступным для игроков уже 19 ноября 2024 года.
круто, теперь вместе будем выбивать монетки) а точно у меня нет друзей
Что, даже в стиме? 😱
русский с бета-патча так и не вернули?
ага фпс дропался до 3х кадров где то
на 4070 супер