The Binding of Isaac 27.09.2011
Экшен, Адвенчура, Аркада, Инди, Вид сверху, Кооператив
9.4 6 960 оценок

Разработчики The Binding of Isaac намекают на начало разработки второй части

В список изменений обновления 1.9.7.16 вкралась интересная наживка для игроков, цитата с переводом на русский:

"Также, насладитесь этим прекрасным изображением Эдмундо в 4к HD, странно, что последняя часть похожа на двойку."

Поскольку на данный момент официально Эдмунд МакМиллен и Ко усиленно заняты дополнениями для своего нового хита Mewgenics, в ближайшее время мы вряд ли увидим новую информацию о сиквеле Айзека (и его мамы).

Но надежду игрокам - дали!

Giggity

Им придётся кардинально что то менять, а то будет выглядеть как таже первая , просто с модами.

