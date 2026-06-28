Спустя 12 лет пиковый онлайн The Binding of Isaac достиг более 100 тыс игроков

The Binding of Isaac, не только одна из лучших roguelike-игр, но и одна из самых влиятельных, напоминает нам, что даже спустя 12 лет (и 15 с момента её оригинального Flash-релиза) она так же хороша, как и всегда. Благодаря огромной скидке на распродаже в Steam, популярность игры взлетела до небывалых высот в магазине Valve.

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Результатом этой значительной экономии стало то, что The Binding of Isaac: Rebirth теперь привлекает больше игроков онлайн, чем когда-либо. За последние 24 часа игра впервые преодолела отметку в 100 000 одновременных пользователей, значительно превзойдя свой предыдущий рекорд в 70 000 и достигнув нового пика в 118 209.