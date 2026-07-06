The Binding of Isaac: Rebirth снова побила свой рекорд - под конец летней распродажи игра достигла 153 тысяч игроков

The Binding of Isaac — проект, не просто закрепивший за собой звание одного из лучших рогаликов, но и ставший поистине самым влиятельным в истории целого инди-жанра. Даже спустя 12 лет игра доказала, что она всё так же хороша, притягательна и способна привлекать новых геймеров, снова и снова устанавливая рекорды активности.

Летняя распродажа в Steam стала для The Binding of Isaac: Rebirth настоящим перерождением. Получив колоссальную и крайне редкую скидку в 90%, базовая версия игры разлетелась по библиотекам пользователей практически даром. Еще неделю назад, игра привлекла больше пользователей онлайн, чем когда-либо за последние годы, с легкостью обойдя прошлый рекорд в 70 тысяч одновременных игроков и зафиксировав на серверах пик в 118 209 человек.

И вот теперь, по окончании очередного "уик-энда распродаж", The Binding of Isaac: Rebirth покорила абсолютно новые исторические вершины для магазина Valve. Согласно обновленной статистике, текущий пиковый показатель игроков Steam поднялся до сумасшедших 153 268 одновременных пользователей онлайн. Кроме того, в магазине заметно улучшились общие отзывы игроков — около 96.12% довольных геймеров

В социальных сетях старые фанаты и новички пребывают в восторге. "Сколько веселья и адреналина вы получаете за такие крошечные деньги, это просто невероятно" — пишут в соцсетях. Многие просят автора игры Эдмунда МакМиллена воспользоваться внезапной волной 150-тысячного хайпа и «бросить в релиз еще пару новых персонажей». Впрочем, без нового контента сообщество не останется: 5 августа ожидается крупный релиз долгожданного глобального мода Fiend Folio, способного поглотить тысячи фанатов на новые десятки бессонных ночей забегов по подвалам в поисках Мамы.