The Binding of Isaac: Repentance+ рекомпилировали в WebAssembly - игра теперь запускается прямо в браузере

Энтузиаст под ником chiikabu представил проект The Browsing of Isaac, позволяющий запускать The Binding of Isaac: Repentance+ непосредственно в браузере. Оригинальный код Windows-версии игры перекомпилирован в WebAssembly, благодаря чему предметы, синергии и даже оригинальные игровые ошибки работают так же, как на ПК.

Проект поддерживает Chromium-браузеры на ПК и Android, управление с клавиатуры, геймпада и специально адаптированные сенсорные жесты на смартфонах. Сохранения хранятся непосредственно в браузере, при этом их можно экспортировать и импортировать, включая .dat-файлы из обычной PC-версии игры.

Работают и моды из Steam Workshop, включая Lua-модификации. Их можно искать и устанавливать через встроенное меню MODS, после чего игра автоматически перезапускается с выбранным модом. Сам репозиторий не содержит файлов The Binding of Isaac — для самостоятельной сборки требуется собственная копия игры.