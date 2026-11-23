Nicalis выпустила The Binding of Isaac: Repentance+ — dungeon-crawler с twin-stick-стрельбой. Ролик демонстрирует полное издание, дополнения и улучшения, а также кооператив для компании игроков.

Игрокам предстоит вновь спускаться в подземелья, сражаться с монстрами и собирать предметы, меняющие возможности персонажа. В Repentance+ также появился сетевой режим, позволяющий проходить забеги вместе.

The Binding of Isaac: Repentance+ уже доступна на PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2.