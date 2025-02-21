В игре The Binding of Isaac: Rebirth вышел мини-патч для мододелов

18 февраля 2025 года разработчики игры The Binding of Isaac: Rebirth выпустили небольшое обновление для DLC "Repentance+" В этом патче разработчики извинились за задержку с публикацией этого обновления, а также уточнили что им было важно доставить этот патч игрокам как можно скорее.



Что было сделано:

Исправлена ​​проблема, из-за которой саранча могла сохраняться при использовании предмета "Светящиеся песочные часы"

Исправлена ​​проблема, из-за которой предметы "Лестница", "Гадание на картах" и "Гробница Исаака" не работали должным образом

Исправлена ​​проблема, из-за которой брелок "Карма" мог появляться в ежедневных забегах и испытаниях, даже если общий запас брелков был исчерпан

Исправлена ​​проблема, из-за которой принудительный выход из ежедневного забега не сбрасывал счетчик победных серий

Исправлена ​​проблема, из-за которой автомат где пополняются запасы все равно делала двойной реролл, если его уничтожали монетами вместо бомб

Исправлена переменная "Game():RerollEnemy(Entity)" в коде игры, которая больше не вылетает

Добавлены перечисления связанные с "Lua" для фонов "Deathmatch" и "Lil Portal", "NUM_BACKDROPS" теперь это работает как было задумано изначально

Переменная "Level:AddCurse() " в коде игры теперь может правильно применять модифицированное проклятие вместо того, чтобы всегда применять "проклятие неизвестного"

Исправлена переменная "EntityPlayer:QueueItem()" в коде игры, которая больше не приводит к сбою игры

Переменная "ItemPool:RemoveTrinket" в коде игры теперь правильно удаляет модифицированные брелки

Установленные задачи в середине выполнения теперь могут правильно устанавливаться на идентификатор модифицированной задачи

log.txt больше не регистрирует ошибку, если не указаны все атрибуты

Обновлено перечисление "Lua ButtonAction" для соответствия коду игры

Исправлена ​​ошибка, из-за которой к набору символов могло быть применено неверное значение кернинга

Посмотреть оригинальное сообщение от разработчиков приложенное к обновлению вы можете на специальной странице в Steam.

В последнее время разработчики стали всё более активно уделять время обновлениям, переходя от редких и крупных обновлений к более частым, но меньшим по объему. Эти изменения в подходе, похоже, заметно влияют на игровой опыт, повышая интерес у игроков к игре.



Напоминаем что DLC "Repentance+" в настоящее время всё ещё находится в бета-тестировании, и разработчики продолжают вносить изменения направленные на улучшение игры, пока оно не выйдет из бета-версии.