Видео с мультиплеером Binding of Isaac появилось спустя 13 лет после релиза игры

Если вы уже играли в The Binding of Isaac, то, вероятно, представляете, насколько хаотичной стала бы игра, с добавлением в неё ещё одного игрока. А когда в игре участвуют четыре игрока, как в ролике ниже, за геймплеем становится банально тяжело наблюдать. Каждая комнатка переполнена врагами, препятствиями и, конечно же, слезами.

Создатель Isaac, Эдмунд Макмиллен, предупредил игроков о том, что доступ к мультиплеерному DLC будет только у тех игроков, кто приобрёл The Binding of Isaac: Rebirth, а также два DLC игры — Afterbirth и Repentance.