На ПК уже скоро выйдет зомби-шутер Bio Goddess: Doomsday Begins с милой старшеклассницей

Небольшая инди-студия Z School Studio скорый выход своего дебютного проекта под названием Bio Goddess: Doomsday Begins. Игроков ждет мрачный шутер от третьего лица про школьницу, пытающуюся выжить в стенах учебного заведения после биологической катастрофы.

По духу игра очевидно отсылает к классическим Resident Evil, но делает больший упор на динамичную стрельбу: героиня активно лутает ресурсы, апгрейдит оружие и «экипировку» (школьные формы с особыми умениями), а головоломки служат разрядкой между перестрелками с мутантами.

Сюжет намекает на персональные ставки: расследуя причины вспышки, главная героиня постепенно раскрывает связь катастрофы с её отцом и собственным прошлым. Разработчик обещает разнообразные локации внутри школы, «жутких» монстров, а также коллекцию униформ из разных стран, которые меняют геймплейные свойства персонажа.

Bio Goddess: Doomsday Begins выходит на ПК (Steam) 27 октября 2025 года. Уже сейчас игру можно опробовать — публичная демоверсия доступна в Steam.