Bio Goddess: Doomsday Begins 27.10.2025
Экшен, Шутер, Выживание, Инди, От третьего лица, Зомби
На ПК уже скоро выйдет зомби-шутер Bio Goddess: Doomsday Begins с милой старшеклассницей

Gutsz Gutsz

Небольшая инди-студия Z School Studio скорый выход своего дебютного проекта под названием Bio Goddess: Doomsday Begins. Игроков ждет мрачный шутер от третьего лица про школьницу, пытающуюся выжить в стенах учебного заведения после биологической катастрофы.

По духу игра очевидно отсылает к классическим Resident Evil, но делает больший упор на динамичную стрельбу: героиня активно лутает ресурсы, апгрейдит оружие и «экипировку» (школьные формы с особыми умениями), а головоломки служат разрядкой между перестрелками с мутантами.

Сюжет намекает на персональные ставки: расследуя причины вспышки, главная героиня постепенно раскрывает связь катастрофы с её отцом и собственным прошлым. Разработчик обещает разнообразные локации внутри школы, «жутких» монстров, а также коллекцию униформ из разных стран, которые меняют геймплейные свойства персонажа.

Bio Goddess: Doomsday Begins выходит на ПК (Steam) 27 октября 2025 года. Уже сейчас игру можно опробовать — публичная демоверсия доступна в Steam.

Комментарии:  5
Madiark

Очередной кал для озабоченных онанистов

Вадим Якимов

очередная бесплатно-ассетчина..(

OilStox2

Анрил

нитгитлистер
поправил. не благодари. просто милой её называть неправильно

Quatoky

Сисясто-жопастое порноподобное чучело мало похоже на милую школьницу. Дрочите на порно, а в игры надо играть, вроде бы.