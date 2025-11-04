В Steam состоялся релиз зомби-шутера Bio Goddess: Doomsday Begins про школьницу, сражающуюся с зомби

В Steam состоялся релиз игры Bio Goddess: Doomsday Begins. Проект позиционируется как хоррор-шутер на выживание от третьего лица с элементами исследования и разгадыванием головоломок. При этом, игра вышла в ранний доступ и ещё не завершена. Разработчик призывает сообщество к обратной связи, чтобы совместными усилиями сделать проект лучше.

Сюжет игры ставит игрока на место ученицы старшей школы, которая должна выжить во время вспышки биологической угрозы, произошедшей прямо в учебном заведении. Ей предстоит не только бороться за жизнь, сражаясь с врагами и находя ресурсы, но и расследовать обстоятельства инцидента. В процессе игрок раскроет связь трагедии с отцом главной героини и тайну ее собственного происхождения.

Игра делает ставку на миловидный дизайн главной героини. В процессе можно будет найти различные школьные формы, каждая из которых будет давать персонажу особые способности. Разработчик надеется, что костюмы из разных стран вызовут у игроков теплые воспоминания о школьных годах. До 16 ноября игру можно купить со скидкой 10% за 760 рублей. Есть русские субтитры.