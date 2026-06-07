Анонсирована дата выхода экологического симулятора BioEden и выпущена его демоверсия

Издатель Focus Entertainment и разработчики из студии Broken Arms Games объявили дату релиза своего нового проекта BioEden. Выход этой уютной экономической стратегии на ПК запланирован на 3 сентября 2026 года, а прямо сейчас на платформе Steam все желающие могут опробовать бесплатную демоверсию.

В BioEden предстоит взять на себя роль Хранителя, которому Космическое Сообщество поручило восстановить жизнь на некогда вымершей планете. Игровой процесс сосредоточен на созидании и заботе о природе в стилистике соларпанка. Для выполнения миссии необходимо очищать территории от накопившегося мусора, перерабатывать его в полезные ресурсы и возводить базовую инфраструктуру, включая солнечные энергосистемы и водопроводы. При этом важно соблюдать баланс, поскольку каждое новое здание увеличивает уровень загрязнения планеты, что вынуждает вовремя утилизировать отработавшие постройки.

Главной целью симулятора является возрождение десятков видов животных. Игрокам предстоит собирать образцы ДНК, размещать инкубаторы и воссоздавать подходящие условия обитания под специальными куполами, регулируя температуру, влажность и тип растительности. На выбор будут предложены 5 игровых гильдий, каждая из которых обладает уникальными умениями и собственным подходом к восстановлению экосистемы.

Доступная в Steam демоверсия предлагает пройти полное обучение и познакомить с ключевыми механиками управления ресурсами, строительства и заботы о фауне под руководством робота-помощника по имени Чарльз. Разработчики предупреждают, что файлы сохранения из пробной версии не будут совместимы с финальным релизом.

В настоящее время в магазине Steam открыт предварительный заказ на игру со скидкой 9%. Стоимость предзаказа составляет 909 рублей, тогда как стандартная цена после релиза составит 999 рублей. Проект получит поддержку 11 языков, включая русские субтитры и интерфейс.