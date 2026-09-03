Издательство Focus Entertainment и авторы симулятора виноделия выпустили экологическую стратегию BioEden

Издательство Focus Entertainment совместно с итальянской независимой студией Broken Arms Games, ранее отметившейся проектом Hundred Days - Winemaking Simulator, выпустили научно-фантастическую экономическую стратегию BioEden. Релиз состоялся на ПК в сервисе Steam, а также на консолях PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch. В российском регионе магазина Valve новинку оценили в 999 рублей, снабдив текстовой локализацией на русский язык с переведенным интерфейсом и субтитрами.

События игры разворачиваются на опустошенной планете, пережившей загадочный Великий распад. Игроку поручают роль Хранителя, отправленного Звездной Ассамблеей с глобальной задачей по возвращению жизни в мертвый мир. Вместо привычной для градостроительных симуляторов бесконечной индустриализации здесь предлагается медитативный процесс исцеления пустошей и поэтапное восстановление местных экосистем.

Геймплейный цикл выстроен вокруг противоречивого баланса между технологическим развитием и сохранением первозданной природы. Для очистки рек, терраформирования и возведения базовой инфраструктуры Хранителю необходимо перерабатывать залежи мусора, объединяя солнечные электростанции и водные каналы в единую сеть на гексагональной сетке. При этом каждое возведенное сооружение неизбежно повышает общий уровень загрязнения среды, вынуждая постоянно утилизировать выполнившие свою задачу постройки, чтобы в финале полностью стереть следы разумного присутствия.

Центральной задачей восстановления выступает забота о десятках видов вымершей фауны. Внутри гигантских изолированных куполов обустраиваются заповедники, где с помощью инкубаторов и собранных образцов ДНК выращиваются необычные звери. Для комфортного существования каждого вида необходимо детально настраивать микроклимат, регулируя температуру, уровень влажности и типы местной растительности перед выпуском питомцев в дикую природу.

Дополнительную вариативность обеспечивают 5 различных гильдий Сообщества. Каждая фракция предлагает собственный набор умений, уникальный архетип и взгляд на методы преображения мира, определяя общий стиль развития поселений. По заявлениям разработчиков, неспешное прохождение кампании без таймеров, стресса и риска поражения рассчитано примерно на 15-20 часов игрового процесса.

Команда Broken Arms Games, насчитывающая всего 11 сотрудников, отдельно подчеркнула принципиальный отказ от генеративного искусственного интеллекта, создав всех существ и окружение исключительно вручную. При скромном объеме игровых файлов всего в 3 ГБ новинка предъявляет довольно жесткие требования к накопителю. Авторы указали обязательное наличие SSD даже в минимальной конфигурации с видеокартами уровня GeForce GTX 960 или Radeon RX 460, а для стабильных 60 кадров в секунду на ультра-настройках в разрешении 1080p потребуется графический ускоритель GeForce GTX 1080 и 16 ГБ оперативной памяти.