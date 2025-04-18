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Bionic Bay 17.04.2025
Инди, Платформер
6.8 11 оценок

Bionic Bay с пиксельной графикой уже вышла на ПК и PlayStation 5 и получила крайне высокие оценки от критиков

KoRnEr KoRnEr

Kepler Interactive и разработчики Mureena и Psychoflow выпустили на ПК и PlayStation 5 сайдскроллерный платформер с элементами научной фантастики Bionic Bay. Русский язык она не поддерживает, но для этого жанра это не так важно.

Игра получает высокие оценки:

  • 86 на Metacritic и 90 на OpenCritic для ПК-версии.
  • В Steam 100% положительных отзывов, но их не так много.
  • DualShockers, WellPlayed и GameGrin поставили игре 10 из 10. Хвалят продуманные платформенные секции, физику, визуальный стиль испытаний, продуманный темп, свежие игровые механики и оригинальные идеи. Всё это создаёт напряжённый, но захватывающий игровой процесс.

Критикуют высокую сложность и слабый сюжет. Уровни могут показаться слишком тяжёлыми, а игра медленно раскрывает потенциал.

Bionic Bay доступна в Steam до 30 апреля со скидкой.

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12
3
Bionic Bay
17.04.2025
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Игорь Болонев

угу в 25 году в пиксельную игрушку бы щас играть...

8
kolinmah

Наигрались в 90-х в пиксельные)

1
Игривый Пупочек

Не ожидал от неё ничего особенного, но весьма залипательная.