LEGO закрыла фанатский проект BIONICLE: Masks of Power после 8 лет разработки

После восьми лет разработки BIONICLE: Masks of Power, проект фанатской видеоигры от Team Kanohi, был закрыт по просьбе LEGO. Проект, разрабатываемый командой волонтеров, находился на финальной стадии исправления ошибок и полировки для выпуска демоверсии Steam, изначально запланированного на 10 августа. Согласно пресс-релизу Team Kanohi, LEGO Group связалась с ними напрямую, попросив закрыть проект и удалить его из публичного доступа.

В пресс-релизе также было объявлено, что Team Kanohi с тех пор переименовали в Unmasked Games и разрабатывают собственную уникальную ИС, Project Rustbound.

В объявлении также подчеркиваются усилия, которые Team Kanohi предприняла для обеспечения соответствия принципам честной игры LEGO, отмечая, что LEGO Group ранее поддерживала подобные фан-проекты, использующие интеллектуальную собственность BIONICLE. Еще в 2021 году, когда руководителя проекта Закари Ледбеттера спросили, беспокоит ли его то, что проект может быть закрыт LEGO, он ответил The Escapist: «Не совсем, нет». В том же году в интервью Digital Trends Ледбеттер пояснил, что никогда не получал прямого разрешения от LEGO: «но они давали правила и указания о том, как мы представляем наш продукт. Так что пока мы им следуем, никаких проблем не возникнет».

Team Kanohi так и не сообщили точную причину запроса на удаление, хотя команда предполагает, что проект, возможно, «слишком легко спутать с неофициальным продуктом». Изначально BIONICLE: Masks of Power планировалось выпустить в Steam, и у неё была официальная страница в Steam, которая была перепрофилирована для размещения обновлений для Project Rustbound.

Хотя полная игра никогда не увидит публичного релиза, Team Kanohi поделилась видеопрохождением демо в ее текущем состоянии. Вы также можете играть в Masks of Power: Legacy, оригинальную ветку проекта Masks of Power, на странице проекта itch.io.