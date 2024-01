Разработчики амбициозного экшена в открытом мире BIONICLE: Masks of Power поведали о планах на 2024 год

Самые первые наборы знаменитой серии экшен-фигурок Bionicle от датской компании «Лего» появились в начале 2001-ого. На протяжении нулевых бренд активно продвигался и завоёвывал сердца массовой аудитории, однако за последние годы ничего достойного по вселенной не выходило. Творческий коллектив Team Kanohi, ответственный за создание игры BIONICLE: Masks of Power, решил исправить ситуацию.

На данный момент ведутся финальные работы над последними штрихами к демо-версии экшена в открытом мире (трейлер с музыкальной композицией As Above, So Below от датской рок-группы Cryoshell). Запуск планируется в начале этого года. Точных сроков выхода пока нет, однако известно, что каждый месяц перед выпуском демонстрационной версии Team Kanohi будет давать возможность прослушать музыкальные композиции, которые войдут в проект.

BIONICLE: Masks of Power - приключенческая игра в открытом мире. Вам предстоит отправиться на поиски масок силы, чтобы спасти жителей острова Мата Нуи от надвигающейся опасности в лице древних сил тьмы.