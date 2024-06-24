Бывший разработчик Halo: Infinite показал, как выглядел бы ремейк BioShock на движке Unreal Engine 5

Бывший разработчик Halo: Infinite Калеб Некуманеш поделился несколькими скриншотами и видеороликом. На них показано, как выглядел бы современный ремейк BioShock на движке Unreal Engine 5.

Для создания этого фанатского ремейка художник использовал мегасканы и созданные им материалы/модели. Чтобы ускорить разработку, Калеб также использовал некоторые уже готовые ассеты. Этот фанатский ремейк сохранил художественный стиль оригинальной BioShock. Кроме того, ему удалось значительно улучшить общее качество благодаря UE5.

Для тех, кто не знает, Калеб Некуманеш сейчас работает над бесплатной игрой по мотивам Halo. Пока неизвестно, когда она будет готова, но он планирует выпустить ее в ближайшее время. А вот фанатский ремейк BioShock пока не планируется выкладывать в открытый доступ.