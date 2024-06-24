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BioShock 20.08.2007
Экшен, Шутер, От первого лица, Стимпанк
9.1 3 501 оценка

Бывший разработчик Halo: Infinite показал, как выглядел бы ремейк BioShock на движке Unreal Engine 5

butcher69
Новости

Бывший разработчик Halo: Infinite Калеб Некуманеш поделился несколькими скриншотами и видеороликом. На них показано, как выглядел бы современный ремейк BioShock на движке Unreal Engine 5.

Для создания этого фанатского ремейка художник использовал мегасканы и созданные им материалы/модели. Чтобы ускорить разработку, Калеб также использовал некоторые уже готовые ассеты. Этот фанатский ремейк сохранил художественный стиль оригинальной BioShock. Кроме того, ему удалось значительно улучшить общее качество благодаря UE5.

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Для тех, кто не знает, Калеб Некуманеш сейчас работает над бесплатной игрой по мотивам Halo. Пока неизвестно, когда она будет готова, но он планирует выпустить ее в ближайшее время. А вот фанатский ремейк BioShock пока не планируется выкладывать в открытый доступ.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
IbruhmanI

опять эти ремейкоделы, со своим анрилом, как же хаебали

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