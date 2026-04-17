BioShock 20.08.2007
Экшен, Шутер, От первого лица, Стимпанк
9 4 316 оценок

Для BioShock Remastered вышел масштабный геймплейный мод

Legend_of_the_Hero Legend_of_the_Hero

Студия VoidCrownStudios выпустила полноценный overhaul-мод для ремастера первой BioShock под названием The War In Rapture. Он предназначен для тех, кто уже прошёл классику и хочет получить новый, более сложный опыт.

Overhaul-мод — это не косметика, а глубокая переработка игры. Мод значительно увеличивает частоту появления врагов — в 2, 5 или даже 10 раз. Кроме того, он перерабатывает экономику игры, улучшает поведение ИИ противников и вносит изменения в систему оружия.

В результате игроки получают свежий опыт как для повторного прохождения, так и для тех, кто давно не возвращался в BioShock Remastered. Сюжет остаётся прежним, но сам игровой процесс ощущается иначе, что делает мод отличным вариантом для второго или третьего прохождения.

Желающие могут скачать мод по соответствующей ссылке, а также ознакомиться с трейлером, демонстрирующим его ключевые особенности.

Стоит отметить, что ранее для BioShock Remastered вышел фанатский HD-текстур-пак объёмом 5 ГБ, который обновляет более 2300 текстур. Он заметно улучшает визуальную составляющую и, по всей видимости, совместим с данным модом.

Кроме того, существует мод с поддержкой трассировки пути через RTX Remix. Однако, судя по всему, его разработка заброшена: после релиза в июле 2025 года он не получал обновлений. Тем не менее, он всё ещё может дать представление о том, как могла бы выглядеть BioShock с Path Tracing.

Dark1994

Васянство

8
Carissa7517

Ясно, ничего интересного

7
ratte88

hd мод для ремастера

звучит смешно

6
AD010

смысл этих хардкор модов

3
Punisher1

Куда больше их без мода полно респаун постоянно

2
