Фильм по мотивам BioShock все еще в производстве, но Netflix резко сократила бюджет

Во время выставки San Diego Comic-Con наконец-то стало известно о ранее анонсированной экранизации BioShock от Netflix после того, как она была анонсирована в 2022 году. По словам продюсера Роя Ли, фильм «перестраивается», чтобы стать «более личным» с урезанным бюджетом.

Ли рассказал о том, что партнерство между Take-Two Interactive, владельцами 2k, разрабатывающими игры BioShock, и Netflix, которое послужило толчком к созданию экранизации BioShock, было изначально сформировано при другом режиме работы стримингового сервиса. После того как Дэн Лин сменил Скотта Стубера на посту главы кинокомпании Netflix, приоритеты стримера изменились, включая предпочтение более скромных по бюджету проектов, а не масштабных трат.

Новый режим снизил бюджеты. Поэтому мы делаем гораздо меньшую версию... Это будет более личная точка зрения, а не грандиозный, более эпический проект.

Что касается BioShock как франшизы в целом, то Cloud Chamber, как сообщается, «наращивает темпы» разработки следующей части игровой франшизы - BioShock 4, согласно недавнему сообщению старшего кинематографического дизайнера Cloud Chamber Джеффа Спунхауэра на LinkedIn, предоставляя столь желанную информацию об игре после относительного молчания о ней с момента ее первоначального анонса в 2019 году.