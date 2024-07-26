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BioShock 20.08.2007
Экшен, Шутер, От первого лица, Стимпанк
9.1 3 530 оценок

Фильм по мотивам BioShock все еще в производстве, но Netflix резко сократила бюджет

butcher69
Новости

Во время выставки San Diego Comic-Con наконец-то стало известно о ранее анонсированной экранизации BioShock от Netflix после того, как она была анонсирована в 2022 году. По словам продюсера Роя Ли, фильм «перестраивается», чтобы стать «более личным» с урезанным бюджетом.

Ли рассказал о том, что партнерство между Take-Two Interactive, владельцами 2k, разрабатывающими игры BioShock, и Netflix, которое послужило толчком к созданию экранизации BioShock, было изначально сформировано при другом режиме работы стримингового сервиса. После того как Дэн Лин сменил Скотта Стубера на посту главы кинокомпании Netflix, приоритеты стримера изменились, включая предпочтение более скромных по бюджету проектов, а не масштабных трат.

Новый режим снизил бюджеты. Поэтому мы делаем гораздо меньшую версию... Это будет более личная точка зрения, а не грандиозный, более эпический проект.

Что касается BioShock как франшизы в целом, то Cloud Chamber, как сообщается, «наращивает темпы» разработки следующей части игровой франшизы - BioShock 4, согласно недавнему сообщению старшего кинематографического дизайнера Cloud Chamber Джеффа Спунхауэра на LinkedIn, предоставляя столь желанную информацию об игре после относительного молчания о ней с момента ее первоначального анонса в 2019 году.

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7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Eios
После того как Дэн Лин сменил Скотта Стубера на посту главы кинокомпании Netflix, приоритеты стримера изменились, включая предпочтение более скромных по бюджету проектов, а не масштабных трат.

Устали терять огромные деньги в очередной раз обсираясь на повестке. Но нет, вместо того, чтобы убрать ее к херам собачьим и делать нормальные фильмы, мы будем дальше навязывать повесточное дерьмо, только теперь низкобюджетное....Д - дибилы.

6
MadPyramus

Да уж, не так много времени прошло, а люди забыли что студии могут выпускать просто плохие фильмы, особенно игровые адаптации) Я лично не хочу видеть Биошок как второй Хеллбой который в этом году выйдет, где чувак в лесу бегает от страшилок всяких. Печальное зрелище, со сценарием на коленке, и с бюджетом Уве Болла.

0
Пользователь ВКонтакте

папочка будет в костюме ведра и двух труб, а малыши куклы из китайского магазина? // Mikhail Tsyganov

2
Сергей Понащенко

Кто твой большой папочка..

2
Пользователь ВКонтакте

На порнохабе папочка будет успокаивать сестричку // Андрей Скрипник

1
Ahmed_the_Shaitan_Killer

"Cloud Chamber, как сообщается, «наращивает темпы» разработки следующей части игровой франшизы - BioShock 4"

А Bioshock 3 куда дели? Infinite это не номерная 3 часть, а спин-офф, который ещё немного и приквел из-за событий дополнения Burial at Sea.

0
The X-Files

Ну если взять за основу первую часть можно снять вообще за копейки за месяц нанять Эрика Робертса на главную роль и снять в океанариуме, если взять вторую часть Большого папочку можно сделать нарисованным на компе как сделали робота в фильме "Финч", скорее всего, так и сделают.

0