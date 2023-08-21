Франшизе BioShock сегодня исполнилось 16 лет! Самая первая BioShock вышла 21 августа 2007 года и очень быстро получила статус культовой. Поклонники со всего мира делятся сегодня своими воспоминаниями и поздравлениями в честь такого знаменательного события.
Хотя в Bioshock было много привлекательных элементов, город "Восторг", несомненно, был главной звездой игры.
Город был создан Эндрю Райаном как подводная утопия и представлял собой уникальную декорацию для шутера от первого лица. Во вступительной части игры город изображен с огромными небоскребами, развлекательными центрами и торговыми площадями.
Однако к моменту знакомства игроков с городом он превращается в не более чем бывшую оболочку самого себя. Поэтому с самого начала город вызывает ощущение таинственности и ужаса, сразу же захватывая игроков.
Это захватывающее вступление является идеальным крючком, который удерживает игрока на протяжении всего повествования игры, постепенно раскрывая все новые подробности о "Восторге" и его создателе Эндрю Райане.
На протяжении Bioshock игроки сталкиваются с различными аудиозаписями и фрагментами истории, объясняющими общий сюжет и дающими больше контекста для текущих событий игры.
Подобный стиль изложения материала также означает, что игрокам редко приходится останавливаться и продолжать знакомиться с сюжетом по мере взаимодействия с игровыми системами. Тем не менее, захватывающая обстановка и персонажи Bioshock побуждают игрока не торопиться и исследовать игру.
На момент написания пост Bioshock имеет замечательную оценку 96/100 на Metacritic, что делает ее одной из лучших игр 2007 года и одним из самых влиятельных релизов почти 20 лет спустя.
Для пользователей, которые хотят впервые поиграть в эту игру, она сохранила свою популярность благодаря, в частности, яркому художественному оформлению.
Не смог поиграть в первую часть в год выхода, потому что видюха Radeon 9600 128 mb не поддерживала шейдеры 3.0 и часть текстур не загружалась. Не знаю, стоит ли сейчас с ней ознакомиться?
Обязательно стоит, тем более есть уже Bioshock Remastered, который подтягивает некоторые графические аспекты.
Однозначно стоит, тем более ремастер с подтянутыми текстурами есть.
Не, не стоит. Скоро появится Bioshock4, он будет современным, отполированным, с сильным женским персонажем в главной роли, в общем, всё по современным стандартам. А прошлое пусть остаётся прошлым.
если не нравится бессмысленное насилие не стоит.
Bioshock 4 появится скоро. Сириусли? А ничего, что проект находится в производственном аду
Следует обращать внимание когда исполняется 10, 20 лет, ну можно промежуточные 5 - 10 - 15. Или автор планирует каждый год оповещать об этом?
Так и оповещают.))
Легендарная франшиза! Особенно первая часть, очень напоминает о былых временах, когда играл ещё мелким в первый биошок)
Рапчар