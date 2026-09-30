Гильермо дель Торо спустя почти 20 лет подтвердил слухи об экранизации культовой BioShock

Далеко небезызвестный режиссер Гильермо дель Торо, знакомый вам по «Лабиринту Фавна», и «Форме воды», в интервью изданию IGN впервые официально подтвердил давние слухи о том, что рассматривал возможность снять фильм по мотивам культового шутера BioShock. Впрочем, сам постановщик признался, что переговоры о постановке фильма по мотивам игры Кена Левина обернулись для него настоящим кошмаром.

Слухи о назначении Гильермо дель Торо на пост режиссера ходили на еще в далеком 2008 году — спустя всего год после триумфального релиза BioShock. Ранее дель Торо лишь признавался в искренней любви к проекту, однако теперь рассказал о неудачной попытке договориться с продюсерами.

Мы провели несколько телефонных обсуждений по поводу адаптации BioShock. Это были, пожалуй, одни из самых катастрофических и провальных звонков в моей жизни. Так что нет, к черту, ни за что.

— рассказал постановщик.

Дель Торо пояснил, что видит непреодолимую пропасть между языком кинематографа и геймдизайном. По его мнению, хотя современные игры и используют киноприемы в ракурсах камеры, сама динамика подачи сюжета устроена иначе. По его словам, в фильме зритель лишен возможности лично исследовать окружение, решать пространственные головоломки и принимать решения.

Режиссер вспомнил свой опыт работы над отмененным хоррором inSANE, где он создавал сложную структуру «мандалы» — пространства, которое дарит иллюзию полной свободы выбора, но незаметно подталкивает игрока в задуманное русло, что невозможно воспроизвести в рамках традиционного двухчасовой ленты.

Напомним, что экранизация BioShock в итоге все же состоится, но уже без участия дель Торо. Проектом для сервиса Netflix руководит режиссер Фрэнсис Лоуренс («Голодные игры», «Я — легенда»), а сценарий пишет Джастин Роудс («Терминатор: Тёмные судьбы»). Ранее продюсеры подтвердили, что сюжет картины будет напрямую основан на событиях первой части и крушении подводной утопии «Восторг». Дата премьеры ленты пока не назначена.