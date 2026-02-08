Гор Вербински хотел выпустить экранизацию Bioshock с рейтингом R, мрачной атмосферой и сложным моральным выбором

Режиссёр Гор Вербински раскрыл детали своей нереализованной экранизации культовой видеоигры BioShock.
В сотрудничестве со студией Universal он планировал создать жесткую экранизацию с рейтингом R, которая осталась бы верна мрачному духу оригинала. Основной акцент в своем видении Вербински делал на сложные взаимоотношения между персонажами, в частности на Эдипов конфликт, а также на моральный выбор, связанный с Маленькими сестрами.
Вместе со сценаристом Джоном Логаном они нашли способ органично объединить обе концовки игры в единый сюжет для большого экрана. По словам режиссера, у них были готовы впечатляющие дизайны для ключевых локаций и Больших Папочек.
Вербински сомневается, что какая-либо студия сегодня решится на столь смелую и мрачную трактовку материала. В настоящее время права на экранизацию принадлежат Netflix, а режиссером назначен Фрэнсис Лоуренс. Он приступит к работе над проектом после завершения съемок фильма "Голодные игры: Рассвет жатвы".
Если права у Netflix, то можно ждать провала с вероятностью 85%
Вместо этого получим фильм от Щитфлекса. Жаль не от режиссера Гильермо дель Торо, Bioshock одна из его любимых игр
Может из этого, что нить да вышло
Ждём "Больших мамочек" гоняющих по Восторгу белых жалких мужичков и моральные дилеммы уровня тиктокеров.
Не трогайте, хоть раз будьте людьми