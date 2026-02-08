Гор Вербински хотел выпустить экранизацию Bioshock с рейтингом R, мрачной атмосферой и сложным моральным выбором

Режиссёр Гор Вербински раскрыл детали своей нереализованной экранизации культовой видеоигры BioShock.

В сотрудничестве со студией Universal он планировал создать жесткую экранизацию с рейтингом R, которая осталась бы верна мрачному духу оригинала. Основной акцент в своем видении Вербински делал на сложные взаимоотношения между персонажами, в частности на Эдипов конфликт, а также на моральный выбор, связанный с Маленькими сестрами.

Вместе со сценаристом Джоном Логаном они нашли способ органично объединить обе концовки игры в единый сюжет для большого экрана. По словам режиссера, у них были готовы впечатляющие дизайны для ключевых локаций и Больших Папочек.

Вербински сомневается, что какая-либо студия сегодня решится на столь смелую и мрачную трактовку материала. В настоящее время права на экранизацию принадлежат Netflix, а режиссером назначен Фрэнсис Лоуренс. Он приступит к работе над проектом после завершения съемок фильма "Голодные игры: Рассвет жатвы".