Специалисты по кибербезопасности из компании LayerX предупредили о новой уязвимости, которая позволяет злоумышленникам обманом заставить AI-браузеры раскрыть сохраненные пароли, сессионные cookie и другие конфиденциальные данные. Техника, получившая название BioShocking (в честь культовой игры BioShock 2007 года), использует манипуляцию контекстом, чтобы заставить ИИ-агентов игнорировать встроенные защитные механизмы.

Злоумышленник размещает на вредоносной странице специально сконструированную головоломку в стиле BioShock. Правила этой «игры» поощряют заведомо неправильные ответы (например, утверждают, что 2 + 2 = 5). ИИ-агент, который пытается решить головоломку, быстро усваивает, что в данном контексте «неправильные» действия являются нормой.

Как только ИИ-браузер принимает эту ложную реальность, его встроенные ограничения перестают действовать. На финальном этапе головоломки агента просят перейти по ссылке и скопировать данные из репозитория GitHub, где, как оказывается, хранятся учетные данные жертвы. Агент выполняет эту инструкцию, воспринимая её как часть игры, и передает конфиденциальную информацию злоумышленнику.

Корень проблемы в том, что AI-браузеры действуют в рамках заданного контекста, но этот контекст можно подменить. Как только агент убежден, что он участвует в игре, он применяет игровую логику, а не логику безопасности реального мира. По словам исследователей LayerX, атака «гипнотизирует» AI-браузер, заставляя его выполнять любые команды.

LayerX протестировала атаку BioShocking на шести AI-браузерах и плагинах. Все они скопировали реальные учетные данные и отправили их злоумышленнику, не распознав угрозу:

ChatGPT Atlas (OpenAI)

(OpenAI) Comet (Perplexity AI)

(Perplexity AI) Fellou

Genspark Browser

Sigma Browser

Расширение Claude для Chrome (Anthropic)

Исследователи LayerX уведомили всех шестерых производителей о найденной уязвимости в период с октября 2025 года по январь 2026 года. Реакция оказалась неоднородной:

OpenAI исправила уязвимость в ChatGPT Atlas.

исправила уязвимость в ChatGPT Atlas. Anthropic попыталась выпустить патч для расширения Claude, но, по данным LayerX, он не сработал.

попыталась выпустить патч для расширения Claude, но, по данным LayerX, он не сработал. Perplexity закрыла отчет, не предприняв никаких действий.

закрыла отчет, не предприняв никаких действий. Fellou, Genspark и Sigma не ответили на уведомления.

Для защиты от подобных атак LayerX рекомендует AI-браузерам запрашивать подтверждение у пользователя перед выполнением операций, связанных с чтением данных из авторизованных учетных записей. Простого предупреждения «Я собираюсь скопировать данные из вашего репозитория GitHub. Продолжить?» было бы достаточно, чтобы прервать цепочку атаки.

Пользователям рекомендуется с осторожностью относиться к режиму AI-агента, ограничивать его доступ к данным и закрывать сессию после использования.