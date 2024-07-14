Кен Левин заявил, что первый BioShock был на грани отмены, потому что "такие игры не продаются"

Создатель BioShock и BioShock Infinite Кен Левин рассказал о проблемах, с которыми столкнулась серия в начале своего существования, когда речь шла о бюджете, низких ожиданиях продаж, связанных с жанром, и о том, как чуть было не отменили игру.

В интервью 400-му выпуску журнала Edge Левин вспоминает, что многие из разработчиков пришли в Irrational Games, "потому что им нравилась" классическая иммерсивная игра System Shock 2, и они хотели сделать что-то похожее на шутер с участием искусственного интеллекта, но Левин якобы наложил вето на эту идею в самом начале из-за финансовых проблем. "Мы не можем делать такие игры, потому что они не продаются", - якобы сказал он новым пришедшим сотрудникам. "В конце концов, они меня измотали".

Тогда Irrational Games сделала "недорогой прототип", чтобы представить его издателям, которые, как и ожидалось в то время, отвергли игру, потому что такие игры, как System Shock, "не приносят денег". В конце концов, команде пришла в голову идея представить BioShock журналистам, которые осветили игру в рамках ретроспективы System Shock 2. "На следующий день люди увидели статью, и нам начали звонить", - говорит Левин. "Я думаю, это создало у издателя ощущение спроса".

Rockstar Games и родительская компания 2K Take-Two получили права на издание скорого хита, выделив на это "скромный бюджет", а затем приобрели Irrational Games и вложили "еще кучу денег в BioShock". Шутер 2007 года был все еще "очень дешевым" по сравнению с современными блокбастерами, но это не помешало ему быть "почти отмененным" из-за "превышения бюджета и сроков", по словам Левина. Также, по всей видимости, издатель опасался детоубийства в игре - в BioShock игроки могли убивать и собирать "младших сестер" для получения дополнительных ресурсов - хотя все, кто играл в эту игру, знают, что в итоге ее все-таки выпустили.

К счастью для Take-Two, и для нас, проект не был отменен. Игра стала настоящим хитом, породив два сиквела и продавшись тиражом более 41 миллиона копий. Netflix также работает над экранизацией, которая обещает "новые маленькие повороты" в сериале об утопиях, превращенных в дерьмо. Четвертая игра серии также "наращивает темпы" разработки без Левина у руля, поскольку Irrational Games закрылась около десяти лет назад, а режиссер ушел, чтобы сделать еще одну похожую на BioShock игру под названием Judas.